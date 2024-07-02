一卡通「魔杖造型卡」登場！化身哈利波特進月台 粉絲求：別限量
一卡通持續出招！近期除了復刻50嵐「珍奶造型」一卡通之外，更將推出哈利波特的「魔杖一卡通」，首部展示片也在昨（1）日正式公布，立刻掀起哈利波特粉狂喜，魔杖外型更是經典的冬青木以及接骨木，且前端還能亮起來，就像是在施展「Lumos」照明咒，讓麻瓜們也能施展魔法，更多消息也將在7月10日那天公布。
記者潘毅／綜合報導
一卡通的造型卡陣容持續壯大中！昨（1）日IPASS一卡通粉專公布的最新聯名企劃就是要推出哈利波特劇中魔杖造型的一卡通，「如果你是哈利波特迷，首先必須先擁有『這一支』酷東西…用魔杖一卡通打開捷運站閘門吧」，並預告7月10日將公布更多資訊。
展示片中，能看到有兩款魔杖，分別是「接骨木」以及「冬青木」，外盒則有「哈利波特」和「鄧不利多」兩人的名字，而魔杖前端，還能發亮，看起來就像在施展「Lumos」照明咒，相當有趣。
此情報曝光後，立刻讓大批哈利波特迷陷入瘋狂，「拜託不要限量」、「這太強了吧！好想化身哈利波特進火車站月台」、「麻瓜我本人好想要」、「想要在捷運入站的時候用這支，抱歉了錢錢，我需要這個酷東西」、「拿起來對著閘門施法！」。
事實上，哈利波特去年6月份就曾與一卡通聯名，推出「四大學院」圖樣的一卡通，當時也掀起一陣搶購潮，也顯見台灣哈利波特粉絲對作品喜愛程度十分驚人。