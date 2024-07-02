《被害者2》蘇慧倫黑化變臉　幕後大魔王「被痛苦掩沒悲劇角色」

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蘇慧倫也分享詮釋角色的心境轉折，她表示進入角色前期真的很痛苦，為了要隱藏她是大魔王，嘗試了各種表演的可能性，也笑說除了角色表演以外，另一個難就是戲上檔前的宣傳，因為什麼都不能說，一不小心流露出線索，可能就破壞了觀眾跟著劇情辦案的感受。
導演陳冠仲也笑稱蘇慧倫就是那種都說沒讀書結果考超好的同學：「記得第一次碰慧倫姐的時候，她表現得不愠不火，她想嘗試薛欣寧這個角色但是沒有把握能做得好，我那時候直覺她就是演薛欣寧的人選，結果拍到薛欣寧虐殺林明誠（劉俊謙 飾）的第一個大反轉，馬上就應證了我的直覺。」
影集中張孝全和蘇慧倫也從一開始的辦案神隊友關係，隨著命案真相揭開，醞釀出最終薛欣寧為了報復方毅任和他的恩師林景瑞（喜翔 飾）對當年辦案有誤的忽視而綁架、試圖虐殺方毅任，兩人情緒大爆發的對峙戲碼。張孝全坦言：「那場戲某種層面上來說，也是方毅任真正直視內心對於恩師信任崩解、對於自己辦案疏失的恐懼，情緒是累積到最高點的，我和學姐（蘇慧倫）嘗試了很多種可能性，非常感謝學姐一遍又一遍總是投入百分之百的表演跟情緒，讓那個當下是非常真實的，是很棒的經驗。」
導演莊絢維也大讚：「印象最深刻的是慧倫姐對團隊的信任，和毫無保留雕刻她的每一顆鏡頭，最後在重生之地的那場戲，她擠出了身體裡最後的情感和能量，完整了薛欣寧和蕭敏君這兩個角色。」而當蘇慧倫被問及薛欣寧這個角色自己也身為一位母親，在進行這場以愛為題的復仇計畫，有沒有一刻後悔過，蘇慧倫親自解謎分享道：「我的設定是有的，在殺吳俊律（潘綱大 飾）那一場，殺人動作做完，導演沒喊卡，我順著那個情緒繼續演，薛欣寧其實是無助也驚恐的，但是沒有退路，或者她也沒有要退，她得下完自己設計好的這盤棋。」