陳耀訓蛋黃酥今開賣！1分鐘內全搶光 網路黃牛喊到「1顆250元」
每年開賣總是一顆難求的陳耀訓的蛋黃酥，今（2）日開放預購，今年同樣僅有唯一銷售管道，即「拓元售票系統」，價格也比照往年，1盒10入售價980元，同樣開賣一分鐘，完全售罄。因為相當難搶，所以每次網路上也都有黃牛於網購平台轉賣販售，目前已看到有網友喊價每盒想賣到最高2500元。
記者葉盛耀/綜合報導
從2021年開始，陳耀訓每年於中秋節、農曆春節兩檔期，都比照天王、天后賣演唱會門票的方式，利用「拓元售票系統」提供蛋黃酥預購，今年中秋檔期跟往年一樣，果然同樣開賣1分鐘內就賣光。「拓元售票系統」一開始顯示「立即訂購」，但點入後，立即出現「此場次/區域已售完」視窗。網友也紛紛在官方臉書「陳耀訓·麵包埠」上留言說「開賣一分鐘，一場空」、「什麼都搶不到」、「進去點完按確認就說沒了」、「天阿，當機」，但也有幸運兒留言「第一次買，很快就買到了，好期待。」
而如今網路購物平台也出現代購，原價980元，轉賣價格從每盒1200元到最高2500元，陳耀訓也於官方臉書提醒民眾，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於「非拓元售票系統」購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。
陳耀訓蛋黃酥強調用料不簡單，像是使用的紅土醃製22天以上的鹹蛋黃，還有獲得冠軍的丹麥 Lurpak 奶油等。而陳耀訓也透過無水奶油創作蛋黃酥外皮的酥脆感等。
每年逢中秋節、農曆過年兩大檔期，陳耀訓都會開賣蛋黃酥，且每次都是秒殺被立刻搶購一空，網友們還紛紛稱說「比五月天演唱會門票還難搶」，有趣的是，去年檔期正好碰到香港歌手陳奕迅開演唱會，網路上甚至還有網友想「以陳奕迅換陳耀訓」，即陳奕迅演唱會門票換陳耀訓蛋黃酥一盒。
搶不到陳耀訓的蛋黃酥，也有另一家被網友稱為「甜點界的香奈兒」的「烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」，也將開賣蛋黃酥。今年將於7月10日將開放官網讓所有消費者都能搶購，9入售價920元。