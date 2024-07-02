李敏鎬發福「臉頰脖子連成一線」 粉絲突然不愛了：怎胖成這樣？
韓國男神李敏鎬身材忽胖忽瘦，推出戲劇作品期間就呈現瓜子臉，休息時就被抓包圓了一圈，近來他代言防曬商品的廣告受到熱烈討論，「李敏鎬腫了」一詞更登上微博熱搜，網友疑惑：「搞不懂韓國那點泡菜是怎麼胖成這樣？」而李敏鎬臉頰跟脖子快要連成直線的照片，讓粉絲差點認不得。
記者陳雅蘭／綜合報導
李敏鎬身高187公分，加上有張帥氣臉蛋，是許多廠商爭相簽約代言的藝人，他目前也是印尼知名防曬商品的代言人，但拍攝的廣告卻發現「腫了一圈」，網友直言：「雖然看過男明星發福，但沒見過腫成這樣的」、「突然覺得李敏鎬配不上我了...搞不懂韓國那點泡菜是怎麼胖成這樣？」、「李敏鎬已經腫無可腫...」，留言相當不給面子。
事實上，李敏鎬被起底的廣告畫面，實際曝光時間是9個月前，加上他現在正在拍攝與孔曉振主演的戲劇《問問星星吧》，以及從他近日在IG的發文來看，這9個月期間，李敏鎬瘦身有成，至少下巴與脖子已能明顯區分。
李敏鎬原本是模特兒，早期踏入演藝圈時連配角都不如，多以閒角、客串的身分現身各大戲劇，當年他為了拿下《花樣男子》（流星花園）道明寺的角色，為了符合角色特地把頭髮燙捲參加試鏡，最後成功主演該劇，也因此一炮而紅，2009年開始奠定在戲劇圈一哥地位，2013年主演《繼承者們》再創演藝事業高峰，2016年合作全智賢的《藍色海洋的傳說》也廣受國內外觀眾喜愛。