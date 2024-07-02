交通部今日預告修法 「新版婦幼停車標誌」統一改藍底簡潔風
為了打造友善親子環境，目前政府機構、車站、觀光景區等停車場，都設有婦幼專用停車格，必須掛有孕婦及育有6歲以下兒童停車證才能停放。交通部今（2）日預告修正「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，將現行粉底加上白色心型孕婦圖案、黃底的兒童圖案，統一改成藍底，設計較簡潔，以利於民眾理解，30日內開放各界陳述意見或洽詢。
記者魏妤庭／台北報導
交通部明訂政府機關、交通據點、百貨公司、醫院、遊樂園區等公共停車場，應該保留2%孕婦專用或親子專用的停車位。停車位劃設在粉紅色內框，車輛內必須掛有孕婦及育有6歲以下兒童停車證才得停放。並於去年2月才修法訂定新版婦幼停車證，增加發證日期及年度供稽查，避免專用車格被不符合規定者違規佔用，同時祭出罰鍰，未持有合格證佔用者，可開罰600元以上、1200元以下罰鍰。
由於現行孕婦版停車證為粉紅底加上白色心型、兒童版為黃底，圖案皆為藍底白色圖案。為了使圖式更為簡潔，交通部今日再預告修正表示，孕婦、育有六歲以下兒童者的停車位標誌設置圖例及識別證參考圖式，參考財團法人台灣設計研究院所為通用性、簡單性、一致性、視認性設計，孕婦、兒童版停車證及標示改成藍底白色，新增標誌設置圖例及識別證參考圖式。
交通部表示，考量僅因優化圖例及圖式，要求重新設置標誌，或是使用新版識別證，恐過於消耗經費、人力資源，因此對於已依現行規定辦理者，可保留到其須汰換時，包含新設或重置的標誌，又或重新印製的識別證時，再重設修正後規定。