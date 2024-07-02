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歐國盃／C羅最後一舞罰丟12碼哭了　葡萄牙PK戰勝斯洛維尼亞晉8強

▲今年歐國盃將是葡萄牙巨星「C羅」Cristiano Ronaldo的最後一舞，最大的願望就是帶隊拿下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年歐國盃將是葡萄牙巨星「C羅」Cristiano Ronaldo的最後一舞，最大的願望就是帶隊拿下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2024歐國盃16強，今（2）日凌晨葡萄牙迎戰斯洛維尼亞，兩隊鏖戰至正規時間結束都沒有取得進球，一路戰至PK大戰，最終葡萄牙在PK大戰中以3：0擊敗斯洛維尼亞，賽後葡萄牙巨星「C羅」Cristiano Ronaldo也親口確認，本屆歐國盃將是自己職業生涯最後一舞。

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葡萄牙進攻熄火　靠門將神撲帶隊闖進8強

葡萄牙小組賽以F組第一晉級，在16強賽上半場控球遠高於首次晉級歐洲盃16強的斯洛維尼亞，但進攻熄火，上半場雙方比數0：0；斯洛維尼亞最大的武器就是防守，成功在90分鐘的正規時間中，一直將比數維持在0:0。

雙方進入到延長賽後，斯洛維尼亞第102分鐘，在禁區放倒Diogo Jota，讓葡萄牙獲得12碼罰球機會，沒想到主罰的C羅卻沒有罰進，當下C羅也激動落淚，幸好延長賽葡萄牙也沒讓斯洛維尼亞越雷池一步，雙方進入到PK大戰決勝負。

PK大賽葡萄牙門將Diogo Costa表現神勇，連續撲出斯洛維尼亞前3點射門，反觀葡萄牙3顆點球都穩穩罰進，最終以3:0淘汰斯洛維尼亞晉級8強。而C羅在PK大戰中取得進球，讓他以39歲147天，成為歐國盃PK賽中最年長的進球選手。

證實歐國盃是最後一舞　C羅不輕言退休

C羅證實今年歐國盃將是他生涯的最後一屆，雖然他從未明確表示何時要退休，也不清楚還會繼續踢多久，但當2028年歐國盃在英國舉辦時，他將年滿43歲。

「這無疑是我最後一次參加歐國盃，」C羅表示，「對此我心情還蠻平靜，令我感動的是足球帶給我的一切，包括粉絲、家人及人們對我的愛戴，這與離開足球世界無關，現在還有什麼是我需要去做或去贏得的呢？讓人們感到快樂是讓我擁有源源不絕的動力。」

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