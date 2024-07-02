陳耀訓蛋黃酥秒殺！網路黃牛價喊「一顆250元」 法務局說話了
「蛋黃酥界愛馬仕」封號的陳耀訓蛋黃酥 今（2）日中午12點30分於拓元售票系統開賣，不過跟去一樣開賣1分鐘內就秒殺售完，網路購物平台開賣前就有黃牛價，價格最高喊到2500元一盒，一顆250元。由於往年常有消費者購買後遭臉書賣家詐騙等情況發生，北市法務局呼籲民眾勿在臉書購物，以防遭到詐騙。
記者呂炯昌／台北報導
一年只賣兩次的陳耀訓蛋黃酥，今日中午12:30於拓元售票系統開放中秋檔期預購，提貨時間為7月17日至9月17日，每盒售價980元，每人最多限購5盒。但是不到一分鐘全秒殺，就算成功進入選購數量頁面，結帳時也會顯示已售完，十分熱銷。
「陳耀訓・麵包埠」表示，鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但是這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。
北市政府法務局消保官江靜昀表示，臉書社團等社群平台及通訊軟體非官方販售通路，除了價格高昂、商品來源不明及成分之疑慮外，也沒有任何的交易安全保障、退貨及退款機制，常有消費者於匯款之後，遭賣家封鎖或不讀不回，才驚覺遭受詐騙，或即使商品有問題，也未必能找到負責人員處理相關事宜，呼籲民眾勿在臉書購物。