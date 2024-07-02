大聯盟週報Week13／30歲「大齡」菜鳥投手如何解決大谷翔平？

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6月的最後一天，大谷翔平隨著洛杉磯道奇作客舊金山巨人的甲骨文球場，依然擔任開路先鋒，結果5次上場全都出局。儘管如此，大谷還是有一個瘋狂的月份，整個6月他敲出12支全壘打，攻下24打點，OPS（上壘率+長打率）高達1.110。
這一戰讓大谷暫時失去大聯盟打擊率首位，被前隊友天使隊的倫希佛（Luis Rengifo）的0.317給超越，但他的打擊率0.316、長打率0.625、OPS值1.035和26支全壘打都還是排第2，安打數102排第4，上壘率0.399排第5，他在國聯年度MVP的領先優勢一如洋基隊賈吉（Aaron Judge）之於美聯，目前可以說處在無人可以競爭的狀況。
那麼，該如何解決這位日籍的可怕打者呢？
6月30日的巨人隊菜鳥投手畢文斯或者可以現身說法一下。其實畢文斯已經30歲，能夠站在大聯盟球場先發對決大谷翔平，過程之曲折可以寫成小說、拍成電影了。
維吉尼亞州出身的畢文斯在2019年大聯盟選秀中未獲任何球隊青睞，隨即轉戰法國獨立聯盟的奧爾日河畔薩維尼雄獅，2020年2月原本要加盟捷克聯盟的Kotlářka Praha，卻因為新冠疫情而無緣出賽。
無奈之下，畢文斯只好返美，先從一個很小的獨立聯盟華盛頓聯盟打起，2020年10月加盟了比較大的獨立聯盟─先鋒聯盟，2021年7月終於有機會去打比較接近大聯盟的獨聯大西洋聯盟，但不管在先鋒聯盟還是大西洋聯盟，他在2020-21年的投球成績都很不理想。
2022年是他時來運轉的一年，季初繼續效力大西洋聯盟的加斯托尼亞蜂蜜獵人，出賽3場投6.2局無失分，投出9次三振，被舊金山巨人隊看上，簽下小聯盟合約，先在1A出賽投30局，防禦率3.00，就被送上3A，但結果並不好，投13.1局，防禦率6.75，季後送到亞歷桑納秋季聯盟歷練，投球型態逐漸成形，10.1局只失1分，投出11次三振。
2023年畢文斯待在高階1A與2A兩個層級，共出賽27場，投78局，防禦率3.69，隨後去打墨西哥冬季聯盟，出賽27場拿下14次救援成功，防禦率2.36。今年首度獲邀參加大聯盟春訓，開季分發到3A後還是表現得很好，出賽21場拿下4勝8救援，防禦率2.81，6月16日終於被放進40人名單，並送上大聯盟，經過5次牛棚出賽， 終於在6月最後一天首度在大聯盟先發，對上強大的道奇隊。
賽後畢文斯形容這次先發登板，「是我一輩子都在等待的。」而他所面對的首位打者就是可怕的大谷翔平，卻沒有在怕的，先送出2顆低角度的伸卡球，然後以內角高、九宮格1號位的卡特球，讓大谷擊出滾地球出局。
3局上，畢文斯2度面對大谷，先是靠變速球、卡特球和橫掃球造成2好2壞球數，最後如法泡制，將95哩（152.9公里）速球送入1號位，讓大谷揮空遭三振。5局上，畢文斯先是讓泰勒（Chris Taylor）開轟而失分，在遇上大谷時是2出局二壘有人，但或許是隊友大得分數支援，以9比1領先，最後畢文斯只投3球都讓大谷揮空，完成這次任務。
30歲菜鳥的大聯盟初先發，投5局被敲4安打，失1分，其中3度解決大谷翔平，包括2次三振，能夠做到這件事，或許畢文斯談到自己面對最後一位打者時所說的可以說明一切，「不管面對什麼人，我都不想讓壘上跑者回來，只是剛好是對上翔平。」
38歲球僮拯救7億美元的大谷 網路被瘋傳成為日本英雄
大聯盟上週最被球迷瘋傳的畫面，主角是一位球僮，因為他，身上背著7億美元合約（約220億台幣）的大谷翔平才能倖免於難。
38歲的埃雷拉（Javier Herrera）已經為道奇隊工作18年，他絕對想不到，6月26日晚間在芝加哥白襪球場的一個舉動，竟然引發那麼大的關注。事情發生在客隊休息區，1棒的大谷拎著棒子預備上場打擊，正在打擊區的8棒賀南德茲（Kiké Hernández）突然驚呼起來，因為他所擊出的界外球正急速朝隊友們飛去，只見挨雷拉很自然地兩隻手往右挪，徒手將球捉個正著。
單純看畫面，如果挨雷拉沒有逮到這顆球，當時正站在他右後方的大谷翔平，可能就會被砸中頭部，而正當球飛過來時，附近包括大谷在內的所有人全都急著閃躲，唯獨挨雷拉不疾不徐、幾乎是反射動作般地用手接住。他的動作讓旁邊的球員和教練都嚇一跳，大谷翻譯伊雷頓Will Ireton甚至嘴巴張得很大，驚呆了。
「我不知道發生了什麼事，」埃雷拉在兩天後，當球隊移動到舊金山時接受訪問 ，「我只是在做我的工作……其實我看了整個球飛過來的過程，從飛離球棒，然後朝著我過來，但我還是能抓住它。」
埃雷拉徒手接球「救」了大谷的畫面，在日本電視台不斷播出後，成了社群網路最夯、最瘋傳的畫面，這個接球挨雷拉本人都印象深刻，並表示自己都看了至少100次。
大谷還特別在IG上貼上埃雷拉接受媒體訪問的畫面，並寫下：「我的英雄（My hero）。」道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「他需要續約，或者加薪，我就在他旁邊，卻沒有意識到離翔平有多近，這真是一次精彩的表現，哈維的反應非常迅速，實在是非常感激。」
36歲賽揚獎左投凱寇重返大聯盟 釀酒人1元美金將他買斷
2015年美聯賽揚獎得主凱寇（Dallas Keuchel）今年一直不見蹤影，但他其實還在投球，本季一直都待在西雅圖水手所屬3A球隊塔柯瑪雨人，6月25日直接被密爾瓦基釀酒人隊買走，而且只花了1塊錢美元。
36歲的凱寇在2018年球季結束離開休士頓太空人之前，一直是大聯盟最好的先發左投之一，2019年之後他狀況變多，低潮和受傷頻率都增加不少，後期唯一成功的球季是因為新冠疫情而導致縮水的2020年，那年他為白襪先發11場拿下6勝，防禦率1.99，在美聯賽揚獎票選中排名第5。
凱寇去年在明尼蘇達只出賽10場，其中6場先發，投37.2局，防禦率5.97，每局被上壘率1.67，今年3月與水手簽約後，在3A出賽13場都是先發，投71局，戰績7勝4敗，防禦率4.56，每局被上壘率1.21。
在3A成績還不差，而且以36歲的年齡，吃局數能力還不錯，釀酒人雖然在國聯中區獨居首位，領先排名第二的聖路易紅雀多達6.5場，但投手群中傷兵不斷，以整季、甚至是拚季後賽的角度來看，很需要一位輕驗豐富的投手，而且在凱寇加入之前，釀酒人全隊先發投手只吃下375.1局，在大聯盟只比巨人的371.2局多。
讓酒人總教練墨菲（Pat Murphy）說：「事實上他還想繼續上場投球，即使曾經取得偉大的成就，還是想繼續投球。」
凱寇最慘的一年是2022年在3支球隊只拿下2勝9敗、防禦率9.20的成績，但他沒有想要放棄，「這會讓你後退一步，你會想是否還要繼續，或者是否還能做得到，但自始至終，我對比賽的熱愛以及對勝利和競爭的渴望仍然存在。」
轉隊隔天，凱寇在主場對德州遊騎兵先發，投4.1局被敲8支安打，還挨了2發全壘打，失5分，重返大聯盟首戰失利，但釀酒人仍有不少空間可以讓他嘗試著投出一個東山再起球季。