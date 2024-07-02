2024電競世界盃7/4開戰！沙烏地豪撒19億獎金　卻給選手搭經濟艙

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由於主辦國是沙烏地阿拉伯，因此總獎金池超過6000萬美元，直接刷新了世界電競界最高紀錄，本次「石油杯」英雄聯盟項目，雖然分配到的獎金不是最多的，但冠軍隊伍能帶走40萬美元，且只要打5天賽程，要知道2023年S13世界大賽的冠軍T1，拿到的總獎金也才44萬5千美元，但前後打了1個月時間，足以顯見「石油杯」對於各國電競戰隊的吸引力有多強。
「石油杯」開賽前爆爭議！獎金給超多「機票卻只能報經濟艙」
雖然「石油杯」賽事獎金給的大方，但卻在一些細節引發質疑。本次受邀參加英雄聯盟項目的中國LPL隊伍TES，陣中前冠軍選手JackeyLove在6月30日直播時，曾被粉絲問到何時動身前往沙烏地阿拉伯，沒想到接下來的回答引發論戰。
JackeyLove表示，隊伍將在7月1日動身前往沙烏地，但同時語帶尷尬地表示，「說實話，打到後面我們才有...... 就是怎麼說呢，等於我們自費去打比賽，那邊（賽事方）其實只給我們報經濟艙，基本等於我們全隊俱樂部自費，賠錢打比賽，絕對頂級。」
JackeyLove也認為，從中國飛往沙烏地的飛機一趟至少要10小時以上，「不升等真不行啊，去那裡要12還是14小時，坐過去感覺過去就已經暈了」，最終戰隊先行自費幫選手們升等。
此番言論一出，立刻引爆網路輿論，一票人力挺選手，認為賽事方都能花大錢給獎金了，為何不能讓選手前往參賽時有更舒適的旅程體驗，但也有一票人吐槽現在電競選手太嬌生慣養，中國前星際爭霸主播黃旭東更表示，「以前那年代，選手搭十幾個小時火車參賽，都沒抱怨過了」。
「石油杯」英雄聯盟項目率先登場！win or go home一場定勝負
雖然「石油杯」舉辦之前發生小插曲，但《英雄聯盟》項目依舊將率先登場，從7月4日開幕後一連打5天，包含韓國的T1、GENG都已經動身前往沙烏地，7月4日開幕戰則將上演「中韓大戰」，由韓國4冠王者T1對決中國LPL最強全華班BLG。
2024電競世界盃《英雄聯盟》項目採取的賽制是超刺激的「單敗淘汰」，隊伍只要輸一場就打包回家，8隻來自《英雄聯盟》4大賽區的隊伍將互相強碰，只打7場就能決定出冠軍，且只有冠軍賽是BO5賽制，其餘皆為BO3，可以說是一小分都輸不得，或將能激發出每隻戰隊最強的戰術與爆發力。
2024 電競世界盃（EWC）小檔案
本屆為第一屆電競世界盃
舉辦時間：7 月 3 日至 8 月 25 日
舉辦地點：沙烏地阿拉伯首都利雅德
總獎金：超過6000萬美元
舉辦項目：Apex 英雄、絕對武力2、Dota 2、EA Sports FC 24、要塞英雄、Free Fire—我要活下去、王者榮耀、無盡對決、英雄聯盟、鬥陣特攻2、絕地求生、PUBG MOBILE：絕地求生M、虹彩六號：圍攻行動、RENNSPORT、火箭聯盟、星海爭霸II、快打旋風6、聯盟戰棋、鐵拳8
舉辦原因：沙烏地王儲穆罕默德·賓·沙爾曼希望國家能減少對於石油的依賴性，推出2030願景計畫，舉辦各項運動賽事，電競也被列入其中，希望能讓沙烏地經濟更加多元化。