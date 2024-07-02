台東熱氣球嘉年華7/6開跑！台糖推住宿優惠 平日入住每人750元起
台灣國際熱氣球嘉年華活動，即將在7/6到8/19間盛大展開，台糖公司於花東地區2大住宿據點推出最高6折限時優惠，可搭配交通部花東旅遊補助，平日入住最低每人只要750元，即可暢遊東台灣享受熱氣球魅力。
記者魏妤庭／台北報導
台糖公司指出，台糖池上牧野渡假村距離熱氣球活動主會場「鹿野高台」僅約30分鐘車程，且約7分鐘就可抵達熱氣球光雕音樂會的舉辦場地「大坡池」。為了吸引遊客，園方推出限定住房專案，平日豪華4人房4000元，若再搭配花東旅遊補助1000元，換算下來每人750元即可住一晚，假日住房則是再加500元。同時還享有免費租用自行車、加贈台糖高地小農濾掛式咖啡，以及熱氣球特色口罩。
此外，台糖表示，熱氣球活動期間，在台糖池上牧野渡假村的賣場消費滿500元，就可免費獲得台糖冰棒1支。若在台東市區的台糖蜜鄰便利超市則於活動期間推出台糖高地小農咖啡系列產品第2件5折、消費滿300元贈台糖沙士1罐，以及台糖冷凍肉品滿780元就送保冷袋的好康優惠。台東糖廠文創園區進駐店家亦有同步推出相關優惠活動，歡迎遊客前來順遊，玩翻東糖。
台糖表示，除了台東外，距離池上牧野渡假村1小時車程的花蓮光復地區，也有經營以日式木屋為特色的台糖花蓮旅館，熱氣球活動期間，持活動相關票券，或是池上牧野渡假村住宿發票，房價可以享有定價65折，持券到花蓮觀光糖廠展售中心消費滿300元，再贈人氣超高的洛神花冰棒1支。若反過來持台糖花蓮旅館住宿發票入住池上牧野渡假村，平日同樣可享有定價6折房價優惠，4人房3720元，讓遊客輕鬆可安排花東行。