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馬斯克被黃仁勳圈粉！大讚領導風範　爆料自己也曾睡在特斯拉工廠

▲外媒《Business Insider》指出，是黃仁勳的「職業道德」，幫助輝達成為世界上最有價值的工作之一，其客戶兼億萬富翁馬斯克（Elon Musk）公開表達對他管理風格的欣賞。（圖／NOWnews資料照）
▲外媒《Business Insider》指出，是黃仁勳的「職業道德」，幫助輝達成為世界上最有價值的工作之一，其客戶兼億萬富翁馬斯克（Elon Musk）公開表達對他管理風格的欣賞。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安/台北報導

AI晶片大廠輝達今年迄今股價大漲超過145%，市值增加約2兆美元，佔據AI中心舞台，執行長黃仁勳不僅帶領輝達登上一個又一個的高峰，更引領世界走向AI。隨著股價不斷飆升，輝達於6月中旬，一度超越微軟、蘋果，一躍成為全球最有價值公司寶座。

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外媒《Business Insider》指出，是黃仁勳的「職業道德」，幫助輝達成為世界上最有價值的工作之一，其客戶兼億萬富翁馬斯克（Elon Musk）公開表達對他管理風格的欣賞。

《彭博社》記者Jon Erlichman昨（1）日於社群平台X上發布黃仁勳日前在史丹佛大學商學院受訪的影片，他談到過往在早餐連鎖店Denny’s的工作經歷。黃仁勳表示「對我來說，沒有什麼任務是不值得我去做的，畢竟你們還記得嗎？我以前可是一個洗碗工，我打掃過的廁所比你們加起來的還多。」

這段歷程對他往後的工作風格的產生巨大的影響——採取親力親為的方式與員工一起解決問題，黃提到，如果有員工或其他人傳了一些資料給他，並想請他幫忙審閱，他必定盡力而為，「我會向你展示如果是我我會怎麼做。」

馬斯克在這篇貼文底下留言讚賞道「這絕對是一個相當正確的態度」，並以自己舉例，幾年前疫情期間，衛生紙短缺，他時刻都在留意，確保辦公室和工廠有足夠的衛生紙。他在2018年時告訴《彭博社》，他曾在特斯拉的工廠裡睡一段時間，親自檢查生產線上的車輛，而之所以會在工廠裡，並不是因為他無法過馬路到達對面的飯店，而是他希望自己的處境比公司裡的其他人更糟。

《Business Insider》報導指出，馬斯克對黃仁勳的讚揚，不僅僅只是因為他們在工作上志趣相投，因為事實上，馬斯克過去曾抨擊或暗酸過不少國際科技大廠的大老闆，然而，截至目前對黃仁勳都採取英雄惜英雄的態度，對他真的欽佩有加。黃曾經在採訪時提到，「特斯拉在自動駕駛汽車方面遙遙領先，但總有一天，每輛汽車都必須具備自動駕駛能力。」馬斯克則大方引用貼文，並寫道「謝謝Jensen!（黃仁勳）」

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