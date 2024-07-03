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藍開第一槍喊查！鏡電視申設風波不斷　爭議始末一次看

▲國民黨立院黨團今（3）日開「第一槍」，成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組。（圖／資料照片）
▲國民黨立院黨團今（3）日開「第一槍」，成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組。（圖／資料照片）

政治中心／綜合報導

國會改革法案上周生效，國民黨立院黨團今（3）日開「第一槍」，成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組；台灣民眾黨立院黨團2日也宣布要啟動國會聽證調查權，劍指國發基金投資案疑似官商勾結以及鏡電視案。而鏡電視案的爭議始末究竟是如何，讓《NOWnews》帶您一次看。

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鏡電視於2020年5月獲經濟部商業司核准設立，首任董事長為《鏡週刊》創辦人裴偉，而後鏡電視向NCC送件申設新聞台頻道，同年8月外部諮詢會議，鏡電視初審挫敗，申設案擱置長達1年。隔年8月，NCC再度審理鏡電視申設案，出傳出外部審查委員會罷審，原因是NCC主委陳耀祥在過程中下指導棋，但陳耀祥在立法院備質詢時否認此事。2022年1月，NCC許可鏡電視申設，附帶通過12項負擔、14項附款以及16項行政指導等決議，但會上陳耀祥並未投票、表決，直接宣布過半同意。

董座異動頻繁　一個月內換4任

鏡電視雖然獲准申設，但一個月內，內部卻出現3次換董風波，時任董事長陳建平2022年3月4日遭裴偉以「干預新聞自由」為由解職，由李永豐接任董事長；但李永豐上任11天，以「壓力過大」為由辭職董事長，董事會選出楊雅喆為新董座；當月29日，鏡電視再度宣布由前中華電信董事長鄭優取代楊雅喆為新董座，一個月內，換4任董座。

爆鏡週刊39人領鏡電視薪水　蔡壁如檢舉

2022年3月，時任立委蔡壁如爆料，至少有39人領鏡電視薪水，但實質為鏡週刊工作，且裴偉辭去董事長後，每個月仍領150萬顧問費，她指控是明顯背信，具名向NCC檢舉違法共用人力。

陳椒華曝鏡電視股東會錄音　指府院干預

2022年4月，時代力量立委陳椒華爆料，鏡電視副總陳素秋疑似每個月支付10萬現金，給前NCC主秘吳嘉輝，換取NCC審查鏡電視執照的資訊；此外，有媒體揭露，吳嘉輝透過某位現任NCC委員，「異常關切」鏡電視取照進度。同年9月，陳椒華曝光鏡電視在2021年12月17日股東會錄音，控時任董事長裴偉在會中提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「府方的人是用洪耀福做代表」、「誰來做行政院長這個案子還是要過的啦」等，顯示政府插手干預鏡電視案。

儘管鏡電視爭議不斷，但NCC仍於2023年6月28日，以4：0通過鏡電視上架86台。


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