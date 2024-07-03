藍開第一槍喊查！鏡電視申設風波不斷　爭議始末一次看

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董座異動頻繁 一個月內換4任
鏡電視雖然獲准申設，但一個月內，內部卻出現3次換董風波，時任董事長陳建平2022年3月4日遭裴偉以「干預新聞自由」為由解職，由李永豐接任董事長；但李永豐上任11天，以「壓力過大」為由辭職董事長，董事會選出楊雅喆為新董座；當月29日，鏡電視再度宣布由前中華電信董事長鄭優取代楊雅喆為新董座，一個月內，換4任董座。
爆鏡週刊39人領鏡電視薪水 蔡壁如檢舉
2022年3月，時任立委蔡壁如爆料，至少有39人領鏡電視薪水，但實質為鏡週刊工作，且裴偉辭去董事長後，每個月仍領150萬顧問費，她指控是明顯背信，具名向NCC檢舉違法共用人力。
陳椒華曝鏡電視股東會錄音 指府院干預
2022年4月，時代力量立委陳椒華爆料，鏡電視副總陳素秋疑似每個月支付10萬現金，給前NCC主秘吳嘉輝，換取NCC審查鏡電視執照的資訊；此外，有媒體揭露，吳嘉輝透過某位現任NCC委員，「異常關切」鏡電視取照進度。同年9月，陳椒華曝光鏡電視在2021年12月17日股東會錄音，控時任董事長裴偉在會中提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「府方的人是用洪耀福做代表」、「誰來做行政院長這個案子還是要過的啦」等，顯示政府插手干預鏡電視案。
儘管鏡電視爭議不斷，但NCC仍於2023年6月28日，以4：0通過鏡電視上架86台。