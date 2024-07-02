陳美鳳68歲大壽「言承旭端蛋糕現身」 她揭男神小名：謝謝小太陽
「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳入行47年，至今依然從事最愛的演藝工作，活躍於幕前，昨（1）她過68歲生日，乾兒子言承旭今年同樣沒有缺席，特地返台，端著蛋糕幫陳美鳳賀壽，陳美鳳開心地直呼言承旭的暱稱：「謝謝我的小太陽！」
記者楊穎軒／綜合報導
陳美鳳昨天剛結束新加坡作秀回到台北，立刻接受一大群密友的慶生驚喜，她感性寫下：「謝謝我的神祕客一直那麼貼心，沒有血緣卻是一輩子的家人，多難得的福分、多深的緣分，你們每個人我都記在心底！感謝大家的包容和互補，才能一路到現在，謝謝每個愛我的人！感謝在我需要你～妳的時候，你～妳從沒消失！」
而和陳美鳳為忘年之交的言承旭，原本在大陸錄製實境節目《我在橫店打籃球》，上月底因為受傷暫時退賽，他昨親自現身台北幫陳美鳳祝壽，照片中，陳美鳳用手拍著言承旭的肩膀，看似在交代事情，他的左手肘捆著厚厚的紗布，看起來傷勢不輕。
貼文發布後，網友紛紛留言：「（是）道明寺」、「有小太陽給妳慶生真好！生日快樂美鳳姐」、「有溫暖帥氣的小太陽一起慶生，真好～啥時兩人可以一起合作，超期待你們的戲劇舞台」、「小太陽真的好貼心喔！」