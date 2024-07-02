正面迎戰罷免！謝國樑赴黨中央後首發聲 親揭下一步做這事
面對公民團體「山海公民拆樑行動」宣布罷免基隆市長謝國樑連署達標，謝國樑與市府團隊昨天傍晚緊急赴黨中央展開首次會議，並宣布成立「守護基隆小組」，正面迎擊民進黨惡意攻擊。對此，謝國樑今（2）日強調，他自始至終不贊成罷免，未來會致力把基隆市政論述做好。
記者林怡昕／台北報導
謝國樑面臨罷免危機，緊急合作黨中央展開「固樑行動」，更親赴黨中央開會，會後國民黨智庫副執行長凌濤轉述，國民黨將成立「守護基隆小組」，小組裡包括立法院國民黨團、基隆市議會黨團、黨中央以及基隆市政府，四方聯盟將一起正面迎擊所有民進黨惡意攻擊，其中一項就是針對罷免基隆市議會議長童子瑋。
凌濤也提及，謝國樑在上任這18個月內，推出了高達20至30項的政績，把過去前基隆市長林右昌的「五大爛尾」好好地收拾。強打「市政牌」要替謝國樑翻轉形象。
謝國樑今天出席「基隆浪曲 - 演唱會卡司發布記者會」，會後受訪時強調，他自始至終不贊成罷免，本人、其他民代都一樣，外界有許多民眾關心他的情況以及基隆的相關事務，國民黨將以「守護基隆」做為未來的主軸，把基隆市政論述做好，致力讓基隆成為一個音樂城市，不僅有好的演唱會，也有好的音樂空間，他與國民黨都不會去傷害基隆情感。