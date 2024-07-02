新冠爆發！「最後一批」免費快篩今發放診所 領取地點「一鍵查」
新冠疫情再度升溫，上週確診人數達到948例，根據疾管署表示，國內新冠疫情上升且處流行期，評估7月中旬後可能進入高原期，也因此讓快篩成為搶手貨，紛紛詢問「哪裡有免費快篩」？疾管署副署長曾淑慧曾淑慧表示，第二批免費快篩試劑，發完就無庫存，民眾要用得自己買。
記者周淑萍/綜合報導
近期新冠肺炎確診人數持續上攀，藥師沈采穎就觀察到，前些日子都沒人買快篩，但上週就開始狂賣，顯示民眾對於快篩的需求增加。除了有藥局會販售，疾管署發言人曾淑慧表示，6月底開始派發到2500家診所，昨（1）日開始免費發送，預計今（2）日會再發送給各家診所供民眾免費索取，但這一波發完之後就已經沒有庫存，之後快篩試劑回歸市場機制，疾管署暫時沒有再次採購公費快篩計畫，民眾若有需要就必須自行購買。
至於免費的快篩試劑在哪裡？在疾管署網站的「新冠/流感最新防疫資訊專區」下方有提供「COVID-19家用快篩試劑之合作醫療院所名單」，民眾可以依自己所在的位置尋找有發送的醫療院所，一鍵按下就能查詢超過2500家診所名單。
《NOWnews》實際詢問醫師公會全聯會，這一批發到醫療院所的快篩效期在2024年9月至12月不等，依照計畫的指示是民眾有症狀，在醫師的判斷之下有需要快篩才會免費提供，但卻有民眾發現，部分診所將快篩放在櫃檯可以讓民眾自由免費索取，醫師公會全聯會呼籲，快篩有效期，希望民眾是真的有需要再領取，避免造成醫材的浪費。