徐巧芯稱沒請客嗆「吳造謠」 吳思瑤墊錢秀發票喊「免客氣！」
國民黨立委昨日前往士林、北投進行國會改革法案宣講，此舉被視為為了罷免民進黨立委吳思瑤而來，吳思瑤則大氣欲請吃在地美食，未料徐巧芯卻稱店家不知情批評是「吳造謠」，引發案外案，而吳思瑤則秀出發票澄清，自己分別跑了三家店，各付了30份餐點費用，歡迎藍委們周五前都可以去享用，而徐巧芯偷錄音、為難店家，造成店家做生意的困擾大可不必。
記者陳威叡／台北報導
對於徐巧芯稱店家不知情，批評是「吳造謠」，對此吳思瑤說明始末，首先解釋一開始說要請立委與議員8人，但最後支付30人份費用？因為宣講活動尚未開始前，「水龜伯古早味」打電話詢問她的服務處，有人跑去點餐「30份豆花」，指名要吳思瑤付費，老闆詢問有沒有這件事。
吳思瑤稱，當時獲悉後團隊帶著錢包火速趕到水龜伯現場，但點餐的人已經離開，為此乾脆直接到「石牌小李現打果汁」與「陳季炸雞」，既然國民黨想吃30份，也乾脆地各預付了30份豆花、30隻炸雞翅、30杯果汁的費用，都發票為證，怕店家不認識國民黨立委與議員8人，助理還印了海報方便指認，順便替國民黨民代打打知名度。
吳思瑤喊話藍營8人，周五前都可以去領取美食，不必客氣。但徐巧芯偷錄音、為難店家、恐怕是製造了店家做生意的困擾，真的就不太OK。也坦言請客是美意、是好事，但還被設局惡搞、提早報到（真的沒設想到急到宣講前去吃），就是好心被雷驚，「北投實在不太歡迎這樣的奧客！」