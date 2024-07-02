富士山迎登山季！開山首日逾1600人湧入　3大新制上路仍現混亂

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綜合日媒報導，富士山於7月1日開山，迎來今年的登山季，不過有鑒於往年包括外國人在內的登山客持續增加，登山道擁擠的情況，再加上「觀光公害（overtourism，過度旅遊、超限旅遊）」問題層出不窮，甚至出現遊客輕裝登山、以短時間登頂為目標的「彈丸登山」等狀況因而引發死傷意外。因此山梨縣政府祭出3大新規，以確保登山民眾安全。
3大新措施包含限制單日入山人數為4000人，有預約山屋住宿者不在此限，3000名額透過網路預約，剩下1000名額則是預留給現場登山客；開放登山期間為每日下午4點至凌晨3點之間，5合目的登山道入口閘門將關閉、限制通行，若入山人數額滿也將提前關閉。此外，登山客入山時收取2000日圓（約台幣400元）的通行費，與1000日圓（約台幣200元）的保護合作費。
新規上路第一天 登山口現混亂
隨著富士山開山，新規定也同時在7月1日上路，登山客在5合目的服務處繳交通行費、確認登山預約QR code之後，便能領取黃色識別腕帶。不過新規上路第一天，可以看到現場出現混亂。許多外國客不知道要先預約，全擠在服務處進行登記。有中國登山客表示，不知道需要通行證，「他們又不會講中文，這下麻煩了」。
此外還能在登山口看到外國遊客穿著短褲、皮鞋登山，被登山口的工作人員攔下確認，甚至還有日媒目擊到穿著短袖襯衫、拖著行李箱的中國遊客準備往山上走去，該名遊客表示，「衣服都放在行李箱裡了，行李箱不會太重。」
富士山開山首日1699人登山
據《全日本放送》報導，開山第一天，包含預約者在內就有1699人登山。但開山第一天不巧碰上惡劣天氣，大多登山者沒有登頂就打道回府。
富士山的登山路線一共有4條，分別為屬山梨縣的吉田路線及屬靜岡縣的須走路線、御殿場路線、富士宮路線。吉田路線和富士宮路線因為山屋較多，路比較容易行，其中吉田路線是最大眾化的路線，較適合初心者，也因此有六成登山客都會選擇從吉田路線上山。