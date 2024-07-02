第10屆屏東縣農業大學正式開課

屏東農業大學今年正式邁入第十屆，今（2）日於屏東農業物產館舉行開學典禮，縣長周春米到場勉勵學員持續精進自我實力學習新知。她指出，從事農業的過程中難免會覺得辛苦又無助，因此，有好的夥伴可以分享討論非常重要。更提到，「江湖一點訣」有時候只要突破關鍵點，很多困難就會迎刃而解。
記者莊全成／屏東報導
周春米表示，農業大學開設至今已進入第10年，自開辦以來已持續培訓了1658名優秀人才。農業大學的農業基礎班吸引了超過百名在地鄉親報名。在培育農業人才方面扮演關鍵角色，同時也是在地農友互相學習交流的平台。屏東是農業大縣，透過學長姐們的力量及青農大軍投入相關產業，一定會讓縣內農業基礎更加穩固，為地方經濟的蓬勃發展帶來貢獻。
農業與觀光是屏東最重要的根本，本屆農業大學的課程設計豐富多元，符合未來智慧農業及生態永續的趨勢。課程導入數據化智慧栽培、低碳永續耕作及認證標章申請等。不僅涵蓋農業相關的基礎技術與管理、有機農業、農產品生產與災害預警，今年也加入外來種生物對策等專業知識。並邀請產、官、學界師資進行授課和案例分享，協助提升在地農民的農業經營軟實力，帶起屏東的新農業運動。
農業處表示，活動邀請專業團隊為青年農民準備金作政策面的宣導與介紹，特別邀請農業部農糧署副署長姚志旺親自到場，向學員分享農業政策與新知。並由高雄區農業改良場教導專業的農業技術與管理。農業大學菁英班預計於今年9月份開始報名，針對農產品的運銷、農企業經營與行銷提供更多元豐富的實務課程內容，期許有更多夥伴加入農業大學，學習專業的農業知識。