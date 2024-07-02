疫情升溫！雲林3歲女童發燒送醫 確診「A型流感併發腦炎」不治
流感疫情再升溫，截至6/22為止，流感併發重症1144例，累計死亡214例。近日，雲林一名3歲女童在6/17出現感冒症狀，6/24快篩卻診A型流感陽性確診後，病情急轉直下，6/26併發腦炎不治身亡。
記者魏妤庭／台北報導
雲林縣衛生局指出，該名3歲女童6/17出現咳嗽、流鼻水等感冒症狀到診所就醫，6/23便出現高燒，服用3次退燒藥無效，隔日凌晨到醫院急診，體溫下降後，返家休息又再燒到41度，並同時出現畏寒、嗜睡、抽蓄、翻白眼等症狀，再度返回醫院急救，經快篩確診為A型流感，入住加護病房，但病況未見好轉，6/26併發腦炎不治身亡。
雲林縣衛生局表示，檢方相驗女童死因為腦炎，但仍需待疾管署判定是否為流感併發重症死亡。同時，疫調顯示，女童另有一對雙胞胎弟弟皆有注射流感疫苗，其中一人6/25快篩為A型流感，經過醫師給予藥物，病況良好。縣府教育處到女童就讀幼稚園了解其班級狀況，除了女童外，另有2名幼兒快篩確診流感，從6/26停課到6/30。
衛生局呼籲，全國流感、新冠疫情升溫，民眾應落實勤洗手，戴口罩、勤消毒，出入公共場合也須做好呼吸道保護工作，若有發燒等不適症狀，務必儘速就醫。