揭全台149萬人月薪不到3萬！他曝殘酷真相：這族群相對剝奪感加劇
財政部公布2022年的家戶年所得，全台最富有的里所得高達461萬，前5名的里有4名集中在高科技產業雲集的新竹縣市，以中位數平均所得前5名也都集中在新竹。國民黨立委賴士葆指出，這樣的現象其實是台灣社會財富分配的另一種縮影。持續暢旺的科技產業，高薪加上配股配息，成就員工的高所得，但是這並不代表台灣社會整體的富裕，更不代表大部分人都能過上好日子。
記者余祥／台北報導
賴士葆說，所得分配真實的樣貌是主計處公布817萬勞工年薪資中位數51.8萬元，半數的勞工月薪4萬，扣除通膨物價上漲的因素，連續3年負成長。月薪不滿3萬的人數比10年前減少，但是仍高達149萬人。這樣的薪資在都會地區養活自己都很辛苦，更遑論結婚、生子、買房。政府多年改善低薪的現象成效有限，最高薪前10％與最低薪10％的差距擴大4.12倍，並且連年創新高，這是很殘酷的現實。
賴士葆指出，另外，主計處今年4月公布台灣最富有前20％家庭財富占全國總額62.68％，最貧窮20％家庭財富占總額0.94％，兩者財富差距高達66.9倍，30年前兩者的差距是16.8倍。這些數字都顯示所得分配的失衡與貧富差距的急遽擴大，低所得族群相對被剝奪的感覺加劇，也反映在導致年輕人不婚、不孕的少子化問題上。
賴士葆批，過去8年，蔡政府信誓旦旦要改善台灣受薪勞工長期低薪的現象跳票，賴清德上台之後的優先政策，看到的就是政治惡鬥，念茲在茲的不是民眾福祉，不思苦民所苦解決民怨，整天除了想奪回國會多數黨之外，無他。