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歐國盃／賺爛了！adidas廣告狂吸百萬讚　光賣球衣一天海削600萬

▲歐國盃「三獅軍團」英格蘭Jude Bellingham神級倒掛金勾，幫助英格蘭成功續命，首度連兩屆踢進8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐國盃「三獅軍團」英格蘭Jude Bellingham神級倒掛金勾，幫助英格蘭成功續命，首度連兩屆踢進8強。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

四年一度的歐國盃是僅次於世界盃的國際足球賽事，吸引了全球眾多觀眾的目光。這背後的龐大商機成為各大廠商的必爭之地，運動界的兩大龍頭品牌NIKE和adidas在本屆歐國盃也使出渾身解數，爭取更多關注。英格蘭球星Jude Bellingham在16強的倒掛金鉤進球，更被adidas當作活廣告，短時間吸引破百萬人點讚。

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Bellingham超神倒掛金鉤　adidas廣告百萬人點讚

Jude Bellingham在16強英格蘭對上斯洛伐克的比賽中，在下半場傷停補時階段用倒掛金鉤踢進關鍵追平球，隨後Harry Kane在延長賽進球，最終英格蘭以2：1戰勝斯洛伐克闖進8強。adidas在昨（1）日發布Bellingham倒掛金鉤進球的照片，搭配倒放的品牌Logo，標題寫著：「寫下屬於你自己的腳本。」這張照片已吸引超過100萬人點讚，並且迅速在社群媒體上轉發。

NIKE在歐國盃開踢前，邀請曼城前鋒Erling Haaland、法國巨星Kylian Mbappe、巴西新星Vinicius Jr以及傳奇球星Ronaldinho拍攝廣告，引起球迷熱烈討論，與adidas互別苗頭。

歐國盃商機龐大　adidas賣球衣一天至少賺600萬

歐國盃的商機不僅限於球場內。根據英國數據公司研究，歐國盃期間球迷預計將花費27.5億英鎊（約合1132億新台幣）用於購買酒水、食物和電視等商品，零售業者透過銷售球衣等周邊商品將獲得21億英鎊（約合864.4億新台幣）的利潤。

根據德國媒體報導，一件價值100歐元（約合3498元新台幣）的德國隊球衣，其生產成本和稅金約為22歐元（約合760元新台幣），每件球衣的利潤約為63.10歐元（約合2207元新台幣），adidas將從中賺取18.70歐元（約合654元新台幣）。

此外，德國球衣在比賽期間每天至少能賣出1000件，這樣一來，adidas每天僅從德國隊球衣就能獲得約18700歐元（約合65.4萬新台幣）的銷售額，而且這還不包括其他由adidas贊助的球隊。如果包含其他球隊，Adidas一天至少能從球衣銷售中獲得大約新台幣600萬的利潤。


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