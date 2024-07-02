輸液專案進口抵台數量逾200萬袋！食藥署：本週陸續到貨90萬袋
因永豐化學工業股份有限公司新莊工廠未能符合PIC/S GMP規範而停止生產，影響國內大型輸注液藥品供應，食藥署自今（2024）年5月初執行專案進口，目前已抵台數量達215萬瓶/袋，包含本週還會陸續到貨90萬瓶/袋。國產加進口已陸續分配給醫療機構約588家次，合計165萬瓶/袋，持續調度。
記者魏妤庭／台北報導
永豐化學工業股份有限公司供應全台約7成輸液，近期因為嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲得展延之前不得製造。這也影響到國內輸液缺貨，食藥署日前預估，輸液供應將短缺到10月，若以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。
為了滿足臨床需求，食藥署已請國內合格廠商持續增產，並且核准專案輸入，截至本週為止，專案輸入生理食鹽水，以500ml為計，累計抵達數量已達到215.06萬瓶/袋。經調查臨床需求，截至今年7/1為止，已陸續分配給醫療機構共588家次，合計約165.24萬瓶/袋，其中包含國產加上專案輸入。
食藥署表示，已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，當醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應；至7/1為止，共計有369間醫院及診所通報，總共媒合805件。
食藥署表示，已於藥物供應監測系統建置「輸注液藥品需求填報」功能，6/7開放醫療機構定期填報需求，以利後續藥品分配。並呼籲醫療機構各類大型輸注液藥品切勿大量或重複訂購，避免浪費及使用於非臨床必要用途。