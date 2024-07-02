陳芳語吃素15年被攻擊也不怕 直率回嗆：不想要吃別人的屍體
陳芳語（Kimberly）吃素15年，一開始是蛋奶素，在去（2023）年變成全素主義者，就連鼓手男友彥文也跟著一起吃素，更時常在社群倡導吃素好處，她也因為受到攻擊，「我以前非常激烈，進演藝圈之後就稍微安靜一點，也不想麻煩別人，但現在我寧願被嫌麻煩，也不想要吃別人（動物）的屍體。」她的一隻愛貓日前過世，將骨灰放在房間，心想如果發生靈異事件會很開心，很想再看到毛小孩。
記者林奕如／台北報導
陳芳語推出新輯《kiki》，藉此倡導環境永續、動物權和多元認同，她說：「這張專輯代表我對於這個世界真正的感受，我15歲來台灣，那時還沒有真的出社會，是最原始的樣子，我在演藝圈迷失過。」過了15年，她心靈上大轉變，現在跟自己說：「我們可以一起撐過去。」
她和血肉果汁機鼓手彥文穩定交往，澄清之前祕婚的傳聞，現在就是順其自然，雖然婚事還沒有計畫，但是已經見過雙方家長。陳芳語今（2）日舉辦記者會，爸媽都到場，爸爸已經高齡82歲但不會催婚，讚女兒的男友很好，還有去看血肉果汁機演唱會。
陳芳語4月被謝和弦前妻Keanna影射，她和前夫在錄音室抽大麻、發生關係，此事引起一陣風波，她6月露面時再次強調，指控完全子虛烏有，「我那時候才17歲，爸爸都會陪我去錄音。」她也說不會告Keanna，心疼對方有過情傷，「我希望她可以好起來，我不會祝福任何人被傷害、被劈腿，我也被傷害過，這樣在網路上被羞辱，就算她那樣對我，身為女生還是很傷心。」
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