大谷翔平6月數據太「鬼神」！並肩A-Rod、名人堂球星排史上第三

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大谷是在17日對戰皇家比賽後，因為隊友Mookie Betts骨折，開始擔任一棒，他今年打一棒出賽49打數7轟，打擊率3成27，OPS1.277，7轟，16打點，表現不俗。而他打二棒是3成14打擊率，共有19轟，但是以代班來說，大谷幾乎在打一棒時，更有威脅性。
大谷本季至今出賽82場，打擊率3成16，攻擊指數OPS1.034，敲出102支安打，其中包含21支二壘安打、2支三壘安打與26發全壘打，累積62分打點，選到45次四壞保送，另有16次盜壘成功。
根據美國媒體《OptaSTATS》數據指出，大谷是大聯盟史上第3位在進入7月以前，累積至少100支安打、25轟與15次盜壘的打者，加入1998年「A-Rod」Alex Rodriguez與1997年名人堂球星Larry Walker等人的行列。
大谷在7月前就可以累積26轟，100安以上，他有機會追上鈴木一朗2010年的單季214支安打紀錄，成為睽違14年後，再有日本球員，單季完成200安的壯舉。
大谷翔平休季以10年7億美元（約折合220億台幣）天價合約加盟道奇，雖然本季因傷正在復健，確定要到2025年才能再現「投打二刀流」，但大谷再度繳出驚人的打擊成績，相當有望角逐個人生涯第3座MVP，以及先拿下個人第5座的單月MVP獎項。