小S在動力火車MV激戰日籍男星！福地祐介曝拍攝內幕：完全不緊張
福地祐介受邀擔任動力火車MV《催眠》的男主角，劇中和小S上演親密戲，兩人不僅有親吻還有互摸鏡頭，畫面香豔刺激，福地祐介表示自己完全不緊張：「我跟資深的對手演戲時不太會緊張。因為不管是演員、主持人還是歌手，我相信對手對現場的狀態已經有一定把握、達到最能發揮表演的模式。這感覺讓我更輕鬆地專心於自己的創作部分。」
記者林奕如／台北報導
福地祐介也分享他和小S的淵源，「10多年前第一次到北京工作時，當時最好的當地朋友跟我說他很喜歡看一個台灣的節目，叫做《康熙來了》。沒想到隔了這麼多年，我竟然能在台灣與小S一起拍戲，這對我來說是一次非常難忘的經驗。」雖然MV發佈時他人在國外拍戲，但福地祐介透露，未來如果有機會一定想上小S的節目。
MV《催眠》故事情節相當引人入勝，講述一位女子愛上一位心靈催眠師，在被催眠狀態下享受男人給予她的愛。但回到現實時，催眠師是有另一半，女子無法接受現實，只能困在催眠的幻境裡。在MV《催眠》中福地祐介挑戰了兩個角色催眠師與鋼琴師，對於彈鋼琴的角色，他表示：「彈鋼琴是個比較大的挑戰。我會彈吉他，對音樂有基本的理解，但這是我第一次在作品中演鋼琴師。加上我和殷振豪導演已經合作過不少次，所以拿到劇本就能想像他要表現的氣氛和味道。儘管拍攝前有練習時間，但我最專注的是讓我彈出來的聲音成為這角色的心理聲音。」福地祐介笑稱，彈鋼琴的過程雖然有難度，但也讓他發現了鋼琴的樂趣。