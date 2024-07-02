北捷搭到淡水「驚醒在象山」！他刷不出站　站務員嚇：搭了5小時

遇大雨、玩水「快把iPhone收好」！蘋果提醒：防水功能非永久狀態

▲夏天戲水時想拍照，建議手機還是要裝上防水袋，儘量避免入水造成手機毀損。（圖／記者陳明安攝）
▲夏天戲水時想拍照，建議手機還是要裝上防水袋，儘量避免入水造成手機毀損。（圖／記者陳明安攝）

記者周淑萍/綜合報導

最近天氣狀況往往一大早酷熱難耐，中午過後就會出現烏雲，緊接著就是一陣豪雨狂下！有幫自己準備好雨具，手上的iPhone也要好好防水才行。有網友在社群平台上發文表示，去水樂園玩時iPhone沒有裝防水袋，直接進到水池內拍照，讓周圍的人大感意外，但原發文者反而老神在在覺得「iPhone防水」，不懂為何大家這麼激動。事實上蘋果官方使用說明上就提到，防潑、防水與防塵功能非永久狀態。

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Threads上有網友發文分享自己去水樂園遊玩，想要拍照，於是在沒有防水袋的狀況下，直接拿iPhone 就進到水池內拍照，不料，卻引來周圍的人尖叫，連工作人員都提醒他要裝上防水袋，讓他不懂，明明iPhone就有防水，為何大家這麼激動。

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▲有民眾在大雨中使用手機導航，最後下場是換新手機。（示意圖，非當事人／NOWNews資料照）
此文引發不少人的血淚經驗談，「有一次手濕去摸到充電孔，然後就不給充電了」、「不小心把雞湯打翻在手機，覺得iPhone防水直接拿去水龍頭反覆沖洗，使用了一天半後，手機就壞了。」還有人也是覺得iPhone防水，結果「在大雨中淋雨導航」後來花3萬元換新機。

《NOWnews》記者也有相關經驗，幾年前為了拍攝需求，直接讓iPhone 8裸機入水拍攝，結果手機一上岸喇叭就出現問題。正如網友所說的「寧可相信世界上有鬼，也不要相信手機防水」。

事實上蘋果從iPhone 7開始就有防水功能，到iPhone 12系列，還可在最深 6 公尺的水中達30分鐘。但可別因此就放心大膽的讓手機入水，蘋果在官方的使用說明上提到「防潑、防水與防塵功能非永久狀態，並可能隨日常使用造成的耗損而使效果下降。」難保手機有摔到、螢幕有裂痕等就容易進水，建議還是乖乖使用防水袋，或是遠離水源處比較保險。

🟡官方也提醒避免在以下情況下使用iPhone：

◾攜帶 iPhone 游泳或泡澡

◾讓 iPhone 暴露在加壓或高速水流中，如淋浴、滑水、寬板滑水、衝浪或騎乘水上摩托車等

◾在三溫暖或蒸氣室使用 iPhone

◾刻意將 iPhone 浸入水中

◾在建議的溫度範圍之外或極為潮濕的情況下操作 iPhone

◾讓 iPhone 掉落或受到其他衝擊

◾拆解 iPhone，包括拆卸螺絲

▲iPhone 或是 Lightning 連接器偵測到水分時，手機會無法充電，如果繼續充電恐怕會讓手機永久損壞。（圖／翻攝蘋果官網）
▲iPhone 或是 Lightning 連接器偵測到水分時，手機會無法充電，如果繼續充電恐怕會讓手機永久損壞。（圖／翻攝蘋果官網）

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