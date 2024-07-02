遇大雨、玩水「快把iPhone收好」！蘋果提醒：防水功能非永久狀態

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此文引發不少人的血淚經驗談，「有一次手濕去摸到充電孔，然後就不給充電了」、「不小心把雞湯打翻在手機，覺得iPhone防水直接拿去水龍頭反覆沖洗，使用了一天半後，手機就壞了。」還有人也是覺得iPhone防水，結果「在大雨中淋雨導航」後來花3萬元換新機。
《NOWnews》記者也有相關經驗，幾年前為了拍攝需求，直接讓iPhone 8裸機入水拍攝，結果手機一上岸喇叭就出現問題。正如網友所說的「寧可相信世界上有鬼，也不要相信手機防水」。
事實上蘋果從iPhone 7開始就有防水功能，到iPhone 12系列，還可在最深 6 公尺的水中達30分鐘。但可別因此就放心大膽的讓手機入水，蘋果在官方的使用說明上提到「防潑、防水與防塵功能非永久狀態，並可能隨日常使用造成的耗損而使效果下降。」難保手機有摔到、螢幕有裂痕等就容易進水，建議還是乖乖使用防水袋，或是遠離水源處比較保險。
🟡官方也提醒避免在以下情況下使用iPhone：
◾攜帶 iPhone 游泳或泡澡
◾讓 iPhone 暴露在加壓或高速水流中，如淋浴、滑水、寬板滑水、衝浪或騎乘水上摩托車等
◾在三溫暖或蒸氣室使用 iPhone
◾刻意將 iPhone 浸入水中
◾在建議的溫度範圍之外或極為潮濕的情況下操作 iPhone
◾讓 iPhone 掉落或受到其他衝擊
◾拆解 iPhone，包括拆卸螺絲