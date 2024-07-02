立院要修選罷法！他點名這4名雲林家族立委：別淌渾水、莫當戰犯
立法院內政委員會明天將審《公職人員選舉罷免法》，國民黨立委許宇甄提案，提高罷免門檻。經濟民主連合召集人、律師賴中強說，許宇甄是雲林立委，內政委員會另一藍委丁學忠也是雲林立委，加上立法院長韓國瑜、立委張嘉郡，都是雲林立委，也都與雲林張榮味家族有關，「奉勸張家，顧好雲林，造福鄉梓。沒必要淌這個渾水，站在浪頭上，與民意對撞，沒收人民罷免權而與民主為敵。」
記者何哲欣／台北報導
賴中強說，許宇甄是國民黨不分區立委兼黨團幹部，好像大家拿他沒辦法？不過，許宇甄的先生是全國漁會總幹事林啟滄，當過張榮味的縣長機要秘書，雲林縣肉品市場總經理，雲林縣農會總幹事，當然算雲林張派。內政委員會另外一位委員丁學忠，剛好也是在雲林張家的支持下，擊敗當時的立委蘇治芬，贏得2024雲林海線立委席次。
賴中強說，如果本周四內政委員會將「提高罷免門檻，沒收人民罷免權」的許宇甄提案送出委員會，無論其結論是「通過」提案條文，或是將該條文「保留，送朝野協商，由院會處理」，這個「沒收人民罷免權」的頭號戰犯，雲林張家當之無愧！
賴中強批，雲林張家，家大業大。張家除了許宇甄、丁學忠，還有另外兩席立委，就是張榮味的女兒，兩年後要選縣長的不分區立委張嘉郡，還有鼎鼎大名的韓國瑜。一個雲林張家，四席立委，佔國會總席次的3.5%，佔國民黨總席次的7.7%，佔國民黨不分區立委席次的23%。真不知道，蔣經國要是地下有知，會怎麼看現在這個中國國民黨。