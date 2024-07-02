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陳聖平今正式加盟統一獅！月薪29萬起跳　2.5年約總值1166萬台幣

▲陳聖平今正式加盟統一獅！月薪29萬起跳，統一獅宣布他本週就可以上場。（圖／統一獅提供）
▲陳聖平今正式加盟統一獅！月薪29萬起跳，統一獅宣布他本週就可以上場。（圖／統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

陳聖平來了！中華職棒季中選秀在上週五舉行，統一7-ELEVEn獅隊首輪選中亞利桑那響尾蛇前旅外好手內野手陳聖平，而第二輪以後分別選進張宥謙、鍾允華、全紹凱、林易霆、髙塩将樹、李軍及陳維祥，目前首輪陳聖平已經完成簽約加盟，獅隊肯定其內野防守能力潛力，簽訂2.5年複數年約，2024年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1,166萬元。獅隊表示，陳聖平在今日上午球隊也完成簽約報到，下午將隨球隊進行一軍練習，本週預計將隨一軍球隊前往臺北大巨蛋，將視狀況註冊登入出賽。統一獅隊表示，目前其他新秀選手合約仍在洽談中，若完成所有簽約後將一併公布。

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陳聖平完成合約　總值最高約1166萬台幣

統一獅領隊蘇泰安昨日宣布，已經和陳聖平談妥合約，今天陳聖平體檢的程序完成，接下來就交給教練團去規劃陳聖平的出賽。今天獅隊表示，肯定其內野防守能力潛力，跟他簽訂2.5年複數年約，2024年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1,166萬元。

獅隊下半季首戰將在大巨蛋舉行，陳聖平有機會亮相，由於之前選秀會上，統一獅總教練「大餅」林岳平也透露，希望陳聖平可以在下半季第一場就出賽。

陳聖平今年在小聯盟出賽25場、82打數敲15安，1轟、8打點，打擊率0.183，但他才23歲的年紀，還有很多可能性，也可能讓各隊考量。

而他出身新竹成德高中，畢業後跟響尾蛇隊簽下合約，陳聖平在內野二壘等多樣位置都可以鎮守，合計4年旅美生涯都在小聯盟，出賽282場，990個打數敲出215支安打與17發全壘打，累積114分打點，打擊率2成17。

▲獅隊與陳聖平（右），簽訂2.5年複數年約，2024年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1,166萬元。（圖／統一獅提供）
▲獅隊與陳聖平（右），簽訂2.5年複數年約，2024年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1,166萬元。（圖／統一獅提供）
▲陳聖平今天加盟統一獅隊，他的守備、跑壘都是即戰力等級，有機會下半季首場就出賽。（圖／統一獅提供）
▲陳聖平今天加盟統一獅隊，他的守備、跑壘都是即戰力等級，有機會下半季首場就出賽。（圖／統一獅提供）
陳聖平小檔案：

出生年月日：2000年10月27日（23歲）

身高體重：175公分75公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：內野手

出生地點： 中華民國臺灣省台東縣

最高學歷：國立清華大學運動科學系（休學）

經歷：

桃園縣錦興國小少棒隊

桃園市光明國中青少棒隊

新竹市立成德高級中學青棒隊

美國職棒亞利桑那響尾蛇（小聯盟，2019年－2024）

統一獅隊

資料參考來源：台灣棒球維基館


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