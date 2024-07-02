陳聖平今正式加盟統一獅！月薪29萬起跳　2.5年約總值1166萬台幣

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統一獅領隊蘇泰安昨日宣布，已經和陳聖平談妥合約，今天陳聖平體檢的程序完成，接下來就交給教練團去規劃陳聖平的出賽。今天獅隊表示，肯定其內野防守能力潛力，跟他簽訂2.5年複數年約，2024年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1,166萬元。
獅隊下半季首戰將在大巨蛋舉行，陳聖平有機會亮相，由於之前選秀會上，統一獅總教練「大餅」林岳平也透露，希望陳聖平可以在下半季第一場就出賽。
陳聖平今年在小聯盟出賽25場、82打數敲15安，1轟、8打點，打擊率0.183，但他才23歲的年紀，還有很多可能性，也可能讓各隊考量。
而他出身新竹成德高中，畢業後跟響尾蛇隊簽下合約，陳聖平在內野二壘等多樣位置都可以鎮守，合計4年旅美生涯都在小聯盟，出賽282場，990個打數敲出215支安打與17發全壘打，累積114分打點，打擊率2成17。
陳聖平小檔案：
出生年月日：2000年10月27日（23歲）
身高體重：175公分75公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點： 中華民國臺灣省台東縣
最高學歷：國立清華大學運動科學系（休學）
經歷：
桃園縣錦興國小少棒隊
桃園市光明國中青少棒隊
新竹市立成德高級中學青棒隊
美國職棒亞利桑那響尾蛇（小聯盟，2019年－2024）
統一獅隊
資料參考來源：台灣棒球維基館