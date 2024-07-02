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雪隧今年前5月開罰「161輛烏龜車」　高公局呼籲搭大客車省30分鐘

▲高公局表示，雪山隧道對國5整體車流影響大，今年1到5月科技執法取締161件，提醒駕駛遵循速限勿當「路隊長」。（圖／NOWnews資料照）
▲高公局表示，雪山隧道對國5整體車流影響大，今年1到5月科技執法取締161件，提醒駕駛遵循速限勿當「路隊長」。（圖／NOWnews資料照）

記者魏妤庭／台北報導

暑假已正式開始，許多家長帶著孩子出遊，尤其週末交通難免出現壅塞情況。交通部高速公路局參考近年暑假車流狀況，預估今（2024）年暑假期間，國道5號南向尖峰日為週五、週六，北向尖峰日為週日、週一，約為去年平日年平均交通量1.2到1.4倍，預估將接近連假規模。高公局指出，雪山隧道對國5整體車流影響大，去年雪山隧道慢速車示警約22萬輛次，今年1到5月科技執法取締161件，提醒駕駛在不壅塞、不超速情況下維持正常車速。

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高公局指出，目前雪隧已設置慢速車示警系統，針對車速低於每小時65公里，且與前車車距大於100公尺的小客車（大客車件需大於150公尺）進行示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車的車號與車速，提醒慢速車駕駛在速限範圍內加速，請用路人務必遵循速限規定，勿當「路隊長」堵塞後方行車。

高公局表示，慢速車示警系統設置在國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k共3處。經2023年統計，通過雪山隧道北向車流量約1100萬輛次，慢速車示警約22萬次，約佔2%，顯示仍有一定比例駕駛，未依速限適當加速通過。去年7到8月暑假期間，慢速車示警次數約佔車流量的2.8%，較年平均為高，顯示暑假慢速車仍有較高的情況。

高公局提醒，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在不壅塞情況下，車速低於最低速限每小時70公里的車輛，可以依照「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定處以新臺幣3000元到6000元不等罰鍰。

此外，高公局表示，國道公路警察也在雪山隧道內設有南北向8處、共16處科技執法系統，可以對慢速車、超速車、惡意逼車以及違規變換車道等違規事項進行取締。今年1到5月間已取締慢速車161件，呼籲在安全不超速情況下儘快提高車速，符合法規下盡量跟上前車。

高公局建議，暑假期間將機動實施或延長大客車優先通行及大客車專用道等措施，預估搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，民眾往返東部可多搭乘公共運輸避開國道5號壅塞，若欲自行開車，建議可利用台9線替代道路前往。

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