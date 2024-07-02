張學友慘患躁鬱症！《海關》禁閉數小時　揭「窒息瘡疤」爆炸飆唱

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張學友表示，這次拍的文戲和武戲都很平均，兩者都極具挑戰性，慶幸遇上的兩位專業對手謝霆鋒和林嘉欣，讓他很快投入和完成每一場戲：「打打殺殺當然落在霆鋒身上啦！但他這位動作指導真的很稱職，很有心思的設計和指導我每個動作演出，讓我覺得自己真的身手不賴！」至於合作無間的林嘉欣，張學友直言很有默契：「有好幾場內心戲的演繹，也要花些時間醖釀情緒配合，因為戲中的角色是一個比較黑暗面的人，對我而言是一次高難度挑戰，當完成一刻，很滿足和鬆一口氣！」
張學友化身謝霆鋒上司 罹患躁鬱症自揭黑暗面
張學友扮演的長官，在別人眼中是個堅強又值得依靠的上司，但其實被工作壓力逼迫到患有高功能躁鬱症，內心充滿了痛苦和爭扎，只能不停用高EQ掩示緊繃的心理狀態，他為了詮飾好角色，把自己關在房間中好幾個小時，反覆揣摩直到可以完美呈現情緒邊緣的爆發狀態演出。張學友表示，並沒有特別準備，靠著導演的說明及之前查過的資料消化後，詮釋角色：「這種病有時自己都無法發現，身邊的朋友和同事也察覺不到。」
張學友表示：「這些人平日看起來都很正常，但到某個狀態中就會特別緊張，我覺得我自己有時候也會這樣，像是在工作時有時會非常投入，變成和平常很不一樣的人。」但為了讓觀眾感受到角色的病況，他在演出時會特別改變氣場：「會讓對方覺得壓迫感更大一些的方式去表達。」謝霆鋒也說：「學友哥是有真實參考自己的過往經歷，他真的有經歷過窒息、難以呼吸的情况。」和他有多場對手戲的林嘉欣也直言，看著張學友演出發病的狀態，會覺得特別心病：「他完全演出了角色狂躁與陰暗的複雜面！」
與林嘉欣〈情書〉種下姻緣 影后：盼下次能有好結果
「金馬影后」林嘉欣從初出道便演出張學友經典情歌〈情書〉的MV，兩人更在電影上合作過3次，都是不順利的苦戀，讓林嘉欣大笑說：「每次和張學友談戀愛都沒有好結果！但這次很有趣，之前兩次我在愛裡都是弱勢的，但這次的角色個性很積極主動，在感情上和工作上也都是主導者。」希望下次再和張學友苦戀，可以有好的結果。《海關戰線》7月5日全台上映。