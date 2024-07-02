美債殖利率勁揚恐影響台股？分析師點名「這2類族群」切勿追高

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台新投顧副總黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，大家於年初時對於美國降息步調過度樂觀，如今時程一再延後，短期的美債走高，不利資金回到股匯上，台股也會受到影響，外資回流的速度跟動作會比較小，甚至可能出現賣超的情況。但無論如何，他認為今年美國降息的可能性還是非常高，9月到第4季都有機會，換句話說，短期美債會是負面因素，但中長期來看，資金還是有機會回流到台股。
黃文清說明，投資人要特別留意，這一波指數漲幅大，今日除息的個股表現並不是特別好，那是因為在除息前已上漲好一段時間，其中包括ETF、AI族群等，基本面都非常的好，雖然今天有一定程度的修正，但這也是在告訴投資人，有一些股票漲多了，不要過度追高，反而是有一些基期比較低的類股，像是綠能，或部份通訊族群等，表現較穩定。
美債殖利率隨選舉風向走高，但黃文清表示，不可諱言的，現在距離選舉還有一段時間，再者，美國接下將公布的經濟數據，才是接下來會影響美國降息步調的關鍵。
事實上，美國供應管理協會（ISM）近日公布的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，6月製造業連續第3個月小幅萎縮，投入物價指數則創6個月新低，對致力於打擊通膨的聯準會來說，是一個令人鼓舞的消息。
黃文清表示，單一因素不可能完全決定降息步調，美國聯準會的態度應該是會持續謹慎觀察相關的通膨數據和就業報告情況來做定奪。美國殖利率對台股影響為短期因素，但不會改變中長期或基本面趨勢。