只有美債受傷的世界？美媒分析拜登川普辯論後最大輸家

美債殖利率勁揚恐影響台股？分析師點名「這2類族群」切勿追高

▲分析師表示，美國殖利率對台股影響為短期因素，但不會改變中長期或基本面趨勢。（圖／擷取自freepik）
▲分析師表示，美國殖利率對台股影響為短期因素，但不會改變中長期或基本面趨勢。（圖／擷取自freepik）

記者鄭妤安/台北報導

美國公債殖利率走揚，推高美元強勢。台北股市今（2）日跌逾百點，分析師表示，美國殖利率對台股影響為短期因素，但不會改變中長期或基本面趨勢，不過提醒投資人，近一年來，ETF、AI族群漲多，千萬不要過度的追高，反而可關注綠能、部分通訊等基期較低的類股。

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美國公債殖利率勁揚，昨（1）日10年期公債殖利率收在4.478%，高於上周五28日的4.342%，牽動全球股、匯市表現，其中，甚至推升美元兌日元漲至38年新高。此波美債殖利率走揚，被市場歸因於美國總統大選辯論結果，美國總統拜登表現不佳，當川普勝選的可能性提高，投資人對於美國財政赤字的擔憂也在上升，且若加徵關稅，恐加劇美國通膨，降息時程遞延機會增加，支撐美元強勢。

台新投顧副總黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，大家於年初時對於美國降息步調過度樂觀，如今時程一再延後，短期的美債走高，不利資金回到股匯上，台股也會受到影響，外資回流的速度跟動作會比較小，甚至可能出現賣超的情況。但無論如何，他認為今年美國降息的可能性還是非常高，9月到第4季都有機會，換句話說，短期美債會是負面因素，但中長期來看，資金還是有機會回流到台股。

黃文清說明，投資人要特別留意，這一波指數漲幅大，今日除息的個股表現並不是特別好，那是因為在除息前已上漲好一段時間，其中包括ETF、AI族群等，基本面都非常的好，雖然今天有一定程度的修正，但這也是在告訴投資人，有一些股票漲多了，不要過度追高，反而是有一些基期比較低的類股，像是綠能，或部份通訊族群等，表現較穩定。

美債殖利率隨選舉風向走高，但黃文清表示，不可諱言的，現在距離選舉還有一段時間，再者，美國接下將公布的經濟數據，才是接下來會影響美國降息步調的關鍵。

事實上，美國供應管理協會（ISM）近日公布的製造業採購經理人指數（PMI）顯示，6月製造業連續第3個月小幅萎縮，投入物價指數則創6個月新低，對致力於打擊通膨的聯準會來說，是一個令人鼓舞的消息。

黃文清表示，單一因素不可能完全決定降息步調，美國聯準會的態度應該是會持續謹慎觀察相關的通膨數據和就業報告情況來做定奪。美國殖利率對台股影響為短期因素，但不會改變中長期或基本面趨勢。

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