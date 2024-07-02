帶毛小孩出門兜風！「這5個國道服務區」設寵物公園 明年再多3處
假日開車帶毛小孩一同出遊，沿途還可以到國道服務區玩！高速公路局於石碇、關西、南投、股坑、東山等5處國道服務區設有寵物公園，今（2024）年底前預計再完成西湖、清水2處，明年新增西螺1處，提供寵物共餐區、草皮及清洗區、清潔袋等，讓民眾可帶著心愛的毛小孩一起遊樂。
記者魏妤庭／台北報導
根據統計，全台15處國道服務區，去年共有640萬車次使用，人潮前3多分別依序是清水、關西、西螺服務區。由於現在有許多人家中飼養毛小孩做伴，帶著一同出遊機率持續增加，為讓民眾在長途車程中，來服務區遊憩同時，也能給毛小孩充足活動及放電空間。
高公局表示，目前於石碇、關西、南投、古坑、東山服務區設置寵物公園，其中古坑將大小型犬隻以雙層安全圍網區隔，而關西、東山服務區設有寵物共餐區，另外有3處寵物公園建置中，包含今年年底前完成西湖、清水，明年推出西螺服務區的寵物公園。
高公局表示，國道服務區寵物公園均有草皮及防護圍籬，安心讓毛孩跑跑跳跳，並設有簡易清洗區，在毛孩玩樂後，讓飼主洗手及毛孩洗腳，提供寵物清潔袋方便飼主處理狗便，並且在服務大廳內設有飲水機可供取水，如果要帶小型毛孩進入服務大廳，服務台亦可借用寵物提籃，讓毛孩不落地隨身陪伴。 此外，國道服務區設有舒適休憩環境及提供美味餐飲、在地特色伴手禮等選擇，也有駕駛人休息室、3C設備及電動輪椅充電服務、哺集乳室等公共服務，提供用路人使用。