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李燕再婚懷孕了？大肚照流出「胖11公斤」真實身材現形：很絕望

▲李燕再婚後幸福肥，每天被老公餵食，胖了11公斤，肚子上的肥肉藏不住讓她很絕望。（圖／CHOYeR曲易）
▲李燕再婚後幸福肥，每天被老公餵食，胖了11公斤，肚子上的肥肉藏不住讓她很絕望。（圖／CHOYeR曲易）

記者李欣容／台北報導

八點檔女神李燕2023年嫁給圈外老公陳茂榮，婚後鮮少出現在螢光幕，沒有上鏡需求讓她日漸發福，還幾度被懷疑「有孕」，李燕昨（1）日在社群平台宣告自己成功甩肉11公斤，穿著火辣服裝，與之前臃腫模樣判若兩人，她才說當初一直被懷疑有孕，「真的胖到很絕望。」還有粉絲更無情笑說，「確定不是剛生完？」李燕俏皮說，「我就說真的沒懷孕啦，就是婚後太愛跟老公一起吃炸雞了，再加上又沒拍戲，不小心就腫一圈了！」

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李燕婚後發福　被傳有孕太絕望

李燕2013年和彰化縣長謝典林結婚，2015年離婚，2023年再婚嫁給圈外老公陳茂榮，婚後生活幸福甜蜜，體重也直接到人生巔峰，她半開玩笑說，「我當時站在體重機上，完全不敢相信這個數字，一度以為是體重機壞了！」李燕也分享減肥的心路歷程，胖到一直被傳懷孕，她無奈嘆，「以為只要穿寬鬆點把肉藏起來就沒事了，當下真的很挫折，就在想『怎麼胖成這樣啊』。」

▲李燕和老公婚後生活幸福甜蜜。（圖／翻攝自臉書）
▲李燕和老公婚後生活幸福甜蜜。（圖／翻攝自臉書）
提到變胖的原因，李燕臉上笑容藏不住，她坦言因一年多未拍戲，沒有上鏡壓力的她，婚後常常與老公一起出遊共享美食，貼心的老公在家也會準時到點餵食，絕不會讓李燕餓到，燒烤、炸雞、火鍋等美食樣樣少不了，她直言，「我這輩子真的沒有吃的那麼快樂過。」還曾經一天吃8餐，李燕哭笑不得說，「老公真的是我減肥過程中最大的敵人！」

李燕甩肉11公斤　體重回到47喊超爽

回到纖細身材的李燕表示，現在老公覺得她太瘦，一樣每天瘋狂餵食，但她也沒長肉，體態還是維持得很好，連最近看到她的親朋好友們，都稱讚她「整個人都變薄片了」瘋狂詢問她到底如何減，李燕開心說，「我就是靠飲食調整、少量運動與多喝水，穩穩減下來！」順利甩肉11公斤，回到4字頭體重，連老公都說她現在真的太瘦，讓她聽了直呼，「超爽！」

▲李燕從58公斤瘦到47公斤。（圖／翻攝自臉書）
▲李燕從58公斤瘦到47公斤。（圖／翻攝自臉書）

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