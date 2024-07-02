全家啟動「移工友善服務計畫」！1招讓東南亞顧客、店員溝通無礙

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即日起，由One-Forty與「全家」共同開發的東南亞4國語系「溝通友善墊板」，於全國超過4200家店舖櫃檯正式上線。對準移工朋友消費的10大需求困難，如是否印發票、儲值悠遊卡、匯款回家、寄取包裹、是否有豬肉等，製作成簡單易懂的圖示，並輔以印尼文、越南文、泰文、菲律賓4國文字，讓顧客與店員彼此溝通無礙。
「溝通友善墊板」一式兩份，一式懸掛於櫃檯外側供顧客拿取使用、一式放於收銀機旁供店員視情況輔助溝通，更開放顧客可於「全家」官網下載儲存或自行列印自由運用。同時，「全家」更錄製東南亞語系的歡迎招呼廣播，進店時就能聽見熟悉的母語。
自今年上半年開始，「全家」FamiPort機台中，移民工朋友最常使用的代碼繳費、儲值電信卡、列印、叫計程車等服務，已陸續支援英文、印尼文、菲律賓文、泰文、越南文與日文6國語系；Let’s Café、私品茶等現調飲品，更將於7月下旬將印尼文、越南文版本菜單導入店舖電子看板，化解在台移民工因語言隔閡產生的消費困境。
為對應在台移民工多元的購物需求、緩解其思鄉情緒，「全家」自2020年起即針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入「東南亞商品專區」，規劃近百款東南亞進口商品供移民工朋友選購；今年「全家」更針對貨架進行標示優化，於商品價格牌中標示來源國及HALAL清真標示，年底更將擴大至全台500間店舖。
全家去年也與台北市政府觀光傳播局、中國回教協會聯手打造的「穆斯林友善商品專架」已擴大至全台159店；穆斯林可食用的南洋酸辣燙「馬尚煮」目前共645間店舖販售，年底更將擴大至全台1,000店；後續「全家」將陸續推出東南亞風味鮮食、飲品，使移民工朋友在「全家」即可購得熟悉的家鄉味。