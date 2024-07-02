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全家啟動「移工友善服務計畫」！1招讓東南亞顧客、店員溝通無礙

▲全家今（2）日宣布，攜手非營利組織One-Forty啟動「移民工友善服務計畫」，開發東南亞4國語系的「溝通友善墊板」。（圖／全家提供）
▲全家今（2）日宣布，攜手非營利組織One-Forty啟動「移民工友善服務計畫」，開發東南亞4國語系的「溝通友善墊板」。（圖／全家提供）

記者鄭妤安/台北報導

全家今（2）日宣布，攜手非營利組織One-Forty啟動「移民工友善服務計畫」，開發東南亞4國語系的「溝通友善墊板」，於全國超過4200家店舖櫃檯上線，讓店員與移工顧客間的基礎溝通能更加順利，同時配套多語系的賣場標示、多元化的東南亞商品，以及穆斯林友善專架等，實現讓「全家」成為每個人的家，進一步促進社會共融。

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台灣便利商店林立、商品標示清晰、服務項目多元，成為台灣移工購買日常餐食、休憩交流、滿足寄取件、匯款回家等剛性需求的首要管道。據統計，在台東南亞移民工人口已近達百萬人。全家長期關注多元族群的生活需求，今與深耕移工教育多年的非營利組織One-Forty，共同發表全國首份《移工便利商店大調查》，同時宣布啟動「移民工友善服務計畫」，總經理薛東都表示，透過「多語系、多商品、多交流」的做法，攜手從社區轉角便利商店開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡，打造最友善的「DEI共融便利商店」。

即日起，由One-Forty與「全家」共同開發的東南亞4國語系「溝通友善墊板」，於全國超過4200家店舖櫃檯正式上線。對準移工朋友消費的10大需求困難，如是否印發票、儲值悠遊卡、匯款回家、寄取包裹、是否有豬肉等，製作成簡單易懂的圖示，並輔以印尼文、越南文、泰文、菲律賓4國文字，讓顧客與店員彼此溝通無礙。

「溝通友善墊板」一式兩份，一式懸掛於櫃檯外側供顧客拿取使用、一式放於收銀機旁供店員視情況輔助溝通，更開放顧客可於「全家」官網下載儲存或自行列印自由運用。同時，「全家」更錄製東南亞語系的歡迎招呼廣播，進店時就能聽見熟悉的母語。

自今年上半年開始，「全家」FamiPort機台中，移民工朋友最常使用的代碼繳費、儲值電信卡、列印、叫計程車等服務，已陸續支援英文、印尼文、菲律賓文、泰文、越南文與日文6國語系；Let’s Café、私品茶等現調飲品，更將於7月下旬將印尼文、越南文版本菜單導入店舖電子看板，化解在台移民工因語言隔閡產生的消費困境。

為對應在台移民工多元的購物需求、緩解其思鄉情緒，「全家」自2020年起即針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入「東南亞商品專區」，規劃近百款東南亞進口商品供移民工朋友選購；今年「全家」更針對貨架進行標示優化，於商品價格牌中標示來源國及HALAL清真標示，年底更將擴大至全台500間店舖。

全家去年也與台北市政府觀光傳播局、中國回教協會聯手打造的「穆斯林友善商品專架」已擴大至全台159店；穆斯林可食用的南洋酸辣燙「馬尚煮」目前共645間店舖販售，年底更將擴大至全台1,000店；後續「全家」將陸續推出東南亞風味鮮食、飲品，使移民工朋友在「全家」即可購得熟悉的家鄉味。

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