納豆醉到深夜遲歸！回家秒下跪面壁思過 依依無奈：愛裝可憐賣慘
藝人納豆和女友依依穩定交往，女方陪伴他走過腦出血低潮，兩人感情更加堅定。近來依依在節目上分享，剛開始和納豆交往時，對方因為酒局太晚回家，自動面壁下跪道歉，讓依依瞬間心軟拉他起身，更爆料納豆除了愛裝無辜，還愛賣慘討拍，要依依幫他按摩舒壓，常常讓她感覺又氣又好笑。
記者吳昕蓓／綜合報導
依依在節目《甄心分享小琳鐺》表示，剛交往時，納豆依然維持著夜生活的習慣，經常與朋友喝酒到深夜。每當這種時候，納豆都會提前與依依約定好回家的時間，但當時間快到時，納豆卻發訊息說會晚半小時到家，這讓她非常生氣，當場怒回：「現在不回來，那就再也不用回來了。」過了半小時，納豆回到家後，沒有辯解，而是選擇面壁下跪，向依依道歉，認錯說：「我覺得我自己做錯了。」
納豆的舉動讓依依大呼：「這太有反差萌了！像玉琳哥、豆哥在外面被叫哥，但他回家竟然下跪認錯」，沈玉琳也附和：「而且他的跪姿很標準耶，感覺一直以來常在跪。」佩甄更表示：「而且他還有面壁呢」，依依直言，女人就是吃軟不吃硬，納豆這麼誠懇認錯，讓她的怒氣瞬間消失，馬上原諒對方！
此外，依依也爆料，納豆除了愛裝無辜，還愛賣慘討拍。有時，納豆出外景一整天回到家，希望依依幫忙按摩會說：「寶貝，我今天真的好累」、「錄製遊戲節目時，十幾個人起來欺負我一個，我又是被打的、又是被潑水、又是被絆倒的」，還哀說身體痠痛，於是依依認真幫他按摩。事後節目播出時卻發現，納豆並沒有像當時所說的一樣被欺負、被潑水，反而是坐在旁邊悠閒地吃餅乾。