夜店又爆百人大亂鬥？一看竟是《角頭》男星撂人掃場 對幹王陽明
電影《角頭》系列推出全新作品《角頭－大橋頭》，今（2）日公布首支預告，阿慶（鄭人碩飾）撂人硬闖Michael（王陽明飾）場子，上演「夜店百人大亂鬥」驚人場景，在人潮擁擠的舞池中爆發鬥毆衝突；Michael坐在2樓包廂區氣炸，看著阿慶帶著宗保（張再興飾）、阿猛（施名帥飾）出現在眼前，雙方陣營見面直接開嗆，Michael亮槍狠嗆：「你們很屌嘛！沒人敢在我的場子鬧事！」阿慶也不甘示弱回嗆：「現在不是有了！」兩派人馬氣氛緊張，隨時準備劍拔弩張。
記者黃雅琪／綜合報導
從《角頭》、《角頭2：王者再起》到外傳電影《角頭－浪流連》，創造出許多深植人心的角色，《角頭－大橋頭》故事時間回到「第一戰」，追溯《角頭》整個世界觀故事的源頭，3部電影各大幫派及角色人物首次集結，成為《角頭》系列迄今最大規模的電影。《角頭2－王者再起》中飾演北館大哥「仁哥」大受好評的王識賢，回歸演出之外，也獻唱電影主題曲〈無夢無望〉。
在《角頭2》飾演阿慶紅遍全台的鄭人碩，首次與《角頭》飾演Michael的王陽明世紀同台，鄭人碩坦言：「非常興奮，上戲的時候腎上腺素也被拉很高，因為有私交，這次能夠一起工作真的很爽。」王陽明非常開心，能在集結《角頭》宇宙最多角色的《角頭－大橋頭》回歸演出：「所有世代以及不同勢力的角頭，終於在這次聚在一起了！真的很爽！」
施名帥飾演的全新角色阿猛，是《角頭2：王者再起》受到觀眾喜愛的「五虎將」成員潘帥的哥哥；施名帥笑說：「他是個心思縝密，總是替身邊的人著想的好哥哥，帶著自己的弟弟潘帥、以及阿慶、宗保在龍蛇混雜的世界裡只求一口飯吃。」鄭人碩指出，施名帥跟他在片中是從小到大拜把的兄弟：「感情不輸親兄弟，可以說是生死與共。」兩人濃厚的兄弟情感是《角頭》宇宙的關鍵拼圖，將會深深影響未來的故事發展。