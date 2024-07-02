挑戰全國技能競賽！勞動部高屏澎東分署培訓陳辰酵綻放技能之花
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署訓練師黃柏穎及訓練師黃仲興，對將參加全國技能競賽的陳辰酵充滿信心，盼能綻放技能之花。
記者黃守作／高雄報導
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，強化我國的技職人才一直是勞動部推動的重要政策，而高屏澎東分署每年也積極與各學校合作培訓各項職類的優秀人才，該分署做為培訓人才的搖籃，透過向下紮根，帶入專業的培訓資源和實作經驗，對於訓練設備也不斷精進，逐年引進新式設備，同時也運用AI及虛實整合技術於培訓過程，為投資青年提供了全面的培訓機會。
郭耿華說，將代表勞動部勞動力發展署高屏澎東分署參加全國技能競賽的陳辰酵，就讀高中時曾經對未來感到非常迷惘，直到接觸到配管這項技術，突然產生高度興趣，進而考取配管技術士證照，高中畢業後，因配管技術會運用到許多銲接工法，為了精進自己的技術，她參加了高屏澎東分署銲接與機械應用產訓合作班，奠定了厚實的基礎，更在第54屆全國技能競賽南區分區賽配管與暖氣職類強勢奪金，此次將帶著精煉出的優質技術，角逐第54屆全國技能競賽配管與暖氣職類的金牌寶座。
郭耿華指出，同樣出自於高屏澎東分署，獲得第47屆國際技能競賽配管與暖氣職類國手呂臣勳，現在也在該分署為9月的國際賽進行紮實的培訓，而在訓練的空檔，也不忘提攜後輩，積極給予陳辰酵技術指導，並以自己的經驗提醒各項比賽細節，也對陳辰酵有絕對的信心，希望2人都能分別在國際、國內技能競賽的最高殿堂嶄露鋒芒。