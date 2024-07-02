新聯盟廢除外籍生引熱議！職籃工會認為過於倉促　應納入球員意見

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對於新聯盟籌備委員會突然公布廢除外籍生制度，葉子彧第一時間感到意外，他表示：「我們也是看到訊息才知道這件事。外籍生的存在有各自不同的影響，需要個別去面對；我們應該考慮的是，台灣籃球長遠來看應該走向何方，要順利與國際接軌，那應該參考國際相關制度，引進到台灣，專門設立一套適合台灣籃球的制度，並且在充分考量後做出決定，大家一起朝那個方向前進。」
關於外籍生制度的存廢，葉子彧認為關鍵在於不宜倉促，「聯盟突然這樣決議，確實蠻快的，我們覺得要容納更多討論，聽起來籌備會的意思是經過球團一起討論後所做出的決定，但之中有沒有包含球員選手意見，都是要去考量的部分。」
葉子彧進一步表示：「我們覺得從長遠來說，第三類球員包含華裔、外籍生、亞洲外籍、歸化球員都要跟新聯盟好好討論，職籃球員工會也還在找機會與他們討論細節。」
兼顧本土權益與國際接軌 制訂台籃未來發展方針
葉子彧表示：「以職籃工會角度來說，我們所有會員都是本土球員，當然會保障本土球員的工作權與競爭空間，但同時要考量的是，台灣籃球要與國際接軌，使競爭力不會倒退，至於該用何種方式，應納入國內選手的意見，當同時間都有需求，需要找到一個平衡點，同時兼顧這兩部分。」
葉子彧相信新聯盟還在思考更合適的方式，「希望大家能夠一起參與協商，面向會更多元。現在需要的是共同討論，無論是華裔、外籍生和歸化球員都已經是台灣籃球的一部分，當中有很多東西需要去協商，而不是短時間就做出決定，在確保充分考量各方意見後，制定出最有利於台灣籃球發展的政策。」