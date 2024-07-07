暑假過後「孩童近視暴增300度」！醫曝傷眼排序　看電視只排第5名

每年3月、9月就是眼科診所的看診高峰期，因為國中小學剛開學，學校會進行視力檢查，如果視力有異常，會要求家長帶孩子到眼科進行複檢。吳昱愷醫師提到，以前一個暑假過後孩童近視暴增300度已經司空見慣。其中造成視力惡化的關鍵就是錯誤的用眼習慣。
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🟡孩子出現三種行為視力已經需要矯正
近視是一種疾病，吳昱愷醫師表示：「若沒有好好照顧是會惡化！」如果發現孩子有「瞇瞇眼」、「歪頭斜眼」用眼習慣，或是看電視、看電腦「身體不由自主的往前」，其實就是視力不良，身體自發性的代償動作，根據吳昱愷醫師過往經驗判斷，如果出現上述3種情況，往往前來驗光時都已經100~200度以上了。
🟡傷眼排序：玩手遊>看書、用筆電>玩積木>看電視
針對孩童暑假經常從事的活動請醫師提供傷眼程度，包含看書、看電視、玩手機遊戲、用筆電或是平板上線上課程、玩積木或桌遊，同樣從事30分鐘，吳昱愷醫師表示最傷眼的行為是「近距離玩手機遊戲」，看書和用筆電並列傷眼第二名，玩積木第三名，最不傷眼的反而是遠距離「看電視」，其中小孩最愛的Switch如果投影到電視上遊玩和看電視是同等級。
🟡眼科醫師護眼法3原則
市面上的護眼法不少，吳昱愷醫師認為只需抓緊3原則：「距離、時間、多曬太陽。」眼睛距離螢幕越近，使用時間要越短，舉例來說，使用電腦、平板，眼睛離螢幕大約30~40公分，每使用30分鐘就應該休息5~10分鐘，反之像是看電視距離越長，時間就可以越久，但還是要記得休息。第三關鍵為「多曬太陽」，研究指出，接觸陽光能刺激體內多巴胺生成，可減低眼睛的軸長變長(眼軸越長近視越深)。吳昱愷醫師說如果都能做好3點最基本的功課，就是最好的護眼方式。