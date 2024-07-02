超正AV女優來台開記者會突然大暴雨！美美拍照最後被淋到花容失色
2024年《台北國際成人展》將於8月9日至11日在「南港展覽館2館」舉行，日本AV女優西宮夢、藤森里穗確定出席，2人今（2）日更專程來台舉辦記者會，可惜天公不作美下起傾盆大雨，雙姝仍乖乖在豪雨中擺姿勢讓記者拍照，畫面十分幽默。
記者陳雅蘭／台北報導
近日台灣都有午後雷陣雨，今天西宮夢、藤森里穗的記者會於室外舉辦，她們無畏風雨現身拍照，拿麥克風自我介紹時，由於雨聲太大，完全聽不清楚2人的聲音，最後也移駕到室內補拍照跟受訪。
西宮夢、藤森里穗遇到大雨很慌張，西宮夢甚至熱到不斷流汗、狂擦，藤森里穗抱持樂觀態度表示，今天的雨應有帶著祝福的意味，歡迎她和西宮夢來到台灣：「這是歡迎的慶祝雨！」藤森里穗還自封是「雨女」，提到過去出門必下雨的經驗，「我外景拍攝的時候，下雨機率很高，前陣子拍寫真也是下一整天的雨，不好意思，可能是我造成今天的大雨」。
聊到下雨，西宮夢、藤森里穗沒有過多在戶外拍片的經驗，西宮夢說：「我只有演過我是女上司，在外面遇到狂風暴雨全身濕透後，逼不得已要跟下屬待在屋簷下的作品。」
她們也分享屆時來台參加《台北國際成人展》，會化身診療師服務粉絲，西宮夢說：「第一次來台灣，不知道很多人喜歡我，真的很開心！」藤森里穗很感謝台灣粉絲給予的高評價，到時會在主舞台跟大家互動，敬請期待。