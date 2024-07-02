大馬女被騙千萬仍不清醒！匯錢救「網戀歐爸」 警無奈：第3次了
網路詐騙陷阱多，尤其是戀愛騙子的手法花樣百出，冒用照片更是常見招數，千萬不要輕易上當，真心錯付之外還得破財。有一位51歲大馬女子，被騙了約148萬令吉、約新台幣967萬元，被騙到警方都認識她了，無奈表示去年至今已經上當3次，前兩次事後已經多次勸誡，結果婦人還是被網戀對象「帥氣歐爸」所騙，跟家人借錢也要匯錢給對方，讓警方好無奈。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《中國報》報導，這位51歲的大馬女子陳愛蓮，上週末由於網戀對象聲稱來馬來西亞找她時在機場被扣留，要求陳愛蓮匯錢救人，陳愛蓮轉帳了9000令吉後，才向警方求助，結果當然證實是騙局一場。
9000令吉約新台幣5萬9千元，但誇張的是，陳愛蓮去年就已經兩度被騙，且其中一次受騙的經過和這次一模一樣，陳愛蓮的網戀對象自稱是一位機師，說來大馬找她時在機場被扣留，陳愛蓮為此轉帳了90萬令吉救人。再加上第一次被騙的金額，總共已經被騙走147萬令吉，要不是陳愛蓮已經沒錢了，還得向家人借錢，這次說不定又會被騙走更多錢。
警方無奈表示，已多次勸陳愛蓮不要匯錢給對方，希望不要再受騙，但是陳愛蓮還是沒有吸取教訓。陳愛蓮與網戀對象素未謀面，只有透過社群媒體聊天，被問到為何會上當，陳愛蓮說對方聲稱在機場被移民官員扣留，要她救人，並將電話轉給一位男子，男子自稱是移民官員，講話有道地馬來西亞口音，所以信以為真。