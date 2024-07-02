禁外籍生選秀導致籃壇蝴蝶效應！輔大主帥楊哲宜:打SBL三年換資格
台灣職籃P.League+和T1聯盟宣布合併，卻也宣布停止外籍生參與選秀，也讓原本已報名PLG選秀的8名外籍生不知所措。UBA輔仁大學男籃總楊哲宜也直言，「要停止外籍生加入職籃選秀不是不行，但必須要有全盤的考量，更應該要有緩衝期，而不是毫無配套就倉促決定。」
記者廖聿偉/綜合報導
楊哲宜認為，台灣籃壇各層級都缺乏通盤的考量，UBA才訂出外籍生上場限制，而各校也開始規劃戰力重整，如今職籃又將外籍生屏除於大門之外，這會讓許多認真奮戰的外籍生無所適從，也可能降低來台打球的意願。
當初有一派人士認為，UBA外籍生能讓本土球員提升對抗性，在國內形成良性循環，但後來卻演變成外籍生的軍備競賽，延伸出許多亂象。楊哲宜說，「台灣籃壇各層級都沒有為大局著想，這次職籃突然宣佈停止外籍生選秀，也會影響到UBA的生態。」
建議外籍生先打3年SBL 換取選秀資格
楊哲宜也提出專業見解，「若職籃不開放外籍生選秀，也可以跟SBL協商，例如SBL先開放雙外籍生制度，而外籍生若在SBL打三年，就能擁有本土球員的職籃選秀資格，如此也能強化外籍生的籃球能力和歸屬感。」
最後楊哲宜強調，「保障本土球員的上場空間是不變的原則，但也不能全盤扼殺外籍生的努力和打球機會，這點真的必須更審慎的思考。」