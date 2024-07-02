台灣女團年輕會唱跳！人氣卻「大輸啦啦隊」粉絲提2關鍵：沒得比

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PTT出現文章「台灣女團輸啦啦隊哪裡？」指出台灣女團的平均年齡都比啦啦隊年輕，唱歌跳舞實力也不在話下，甚至還出過唱片，但人氣卻不如啦啦隊，「是因為沒有一個固定的舞台曝光度嗎？或是輸在媒體行銷？少了棒球籃球粉支持？」
留言區熱烈討論，有人指出，職棒啦啦隊有電視台轉播，每年的賽事也多，曝光自然多，比起女團只有宣傳期會出現，很容易被觀眾淡忘，「啦啦隊一年能跳60場有電視轉播的活動，台灣偶像能去哪裡上電視？」、「台女團現在到底要去哪裡打歌」，除此之外，還有距離感，「啦啦隊站在你前面跳，可以直接面對面互動，大贏」、「啦啦隊比較不燒錢，女團要燒大筆錢」、「啦啦隊還可以跟你撐傘互動」。
啦啦隊女生年紀成話題 壯壯幫發聲「40歲又怎樣」
不過近來有人提出質疑，為什麼啦啦隊的女生年紀都緊逼40歲卻還能跳，例如樂天女孩有9位的年齡逾30歲，36、37歲的也有，相較日韓啦啦隊25歲就退休，台灣啦啦隊似乎有呈現高齡化的趨勢。對此，樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長壯壯直言，「這個時代早就重新定義40歲了！」
壯壯認為，「啦啦隊也可以延伸出不同的職業發展及價值，甚至現在連男生也可以當啦啦隊了！那這樣還有什麼不可以？」壯壯反問，「所以40歲又怎麼樣呢？假設我可以敬業又專業的完成工作項目，不是膝蓋壞掉跳不起來硬要跳，或者是皺紋老態、體態管理不佳，有礙觀瞻不再適合啦啦隊這個職業了！」
啦啦隊捧紅多位女神 讓台灣職棒受到高度關注
職棒啦啦隊捧紅許多女孩，例如Passion Sisters的峮峮（吳函峮），2017年時於球場旁邊隨著球員陳子豪之應援曲「炸裂陳子豪」起舞，因而爆紅於網際網路上廣為人知，甚至紅到日本；「小龍女」林襄因參加《全明星運動會4》擔任黃隊經理，亮眼外型讓她爆紅，成為「流量密碼」；Rakuten Girls的籃籃（籃靖玟）在2022年加入《綜藝大集合》主持群，更受邀到韓國擔任職棒開球嘉賓，成為TWICE周子瑜之後，二位到韓國職棒擔任開球嘉賓的台灣人；台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員一粒（趙宜莉），憑高冷五官、一支葉保弟應援舞爆紅，有「台鋼王牌」、「中職黑嘉嘉」等封號，日本媒體看好她成為下一個峮峮和林襄。