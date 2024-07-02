藍委提案引進中資 沈伯洋揭四道門讓中國進來「比自經區還可怕」
針對國民黨立委陳雪生提案拋出《離島建設條例》增訂條文，欲「引進中資企業」一事，民進黨立委沈伯洋今（2）日直言，上午的程序委員會除了他的案子被擋外，國民黨又一力作，直接開四道門讓中國進來。
記者陳佩君／台北報導
對於陳雪生提案，沈伯洋在臉書指出，該修法直接開四道門讓中國進來，第一道門是離島建設直接引入中國廠商，條文規定「得由大陸地區廠商參與採購」，且排除政府採購法相關的限制，不但排除了國與國之間要先條約或協定，此舉是弱化主權，甚至排除國安條款的採購法17條第四項，也排除了中國企業分公司等要主管機關許可的規定，也就是兩岸條例40-1的規定。
沈伯洋提到，第二道門則是得標的中國廠商直接可以直接帶中國人到離島，不用受到原本台灣法律的許可之限制，條文規定：「廠商所需機具、技術及操作人力，得自大陸地區輸入」，且直接排除兩岸條例第10條和第11條，連一年之內不能換工作的條款都排除。
沈伯洋提到，第三道門是相關貨物或人力來的時候，可以直接進入禁止和限制水域，這排除了本來兩岸條例29條的許可，這可能給了灰色地帶更多空間。
第四道門部分，沈伯洋說，條文最後，說台灣民間機構也適用。他直呼，2個多月前有預告說國民黨要搞自經區，沒想到比自經區還可怕。