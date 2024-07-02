無腦刷力戰CUBE卡！台新玫瑰、太陽卡權益大翻新　回饋3.8%無上限

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台新銀行也加入戰局，結合過去4年生態圈經營經驗，開始大量發行台新Point，提供5大兌換服務，透過Richart Life APP即可輕鬆查兌點，享受台新生態圈聯盟提供的商品與服務，部分回饋甚至1點大於1元。今日台新銀行進一步宣布，經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益，提供台新Point，並祭出全新「天天刷、大筆刷」最高回饋3.8%無上限方案，串聯新光三越、路易莎咖啡與全家等40多家熱門通路台新Point多元兌點場景。
不僅如此，台新銀行也推出時髦科技感設計的限量卡面，兩張卡各限量10萬張，在Richart Life APP即可每日簡單切換「天天刷」與「大筆刷」方案，而且不管切換成哪個方案，「日、韓、歐、美」4大海外消費，皆享台新Point的3.8%無上限的高回饋，申辦Richart帳戶達成任務，回饋再升級為5%，每季還提供「好感刷」熱門通路最高10%回饋。
包國儀指出，目前台灣累計已發行6000萬張信用卡，光前5大銀行發卡量就占了6、7成，並有約9成都已經轉為點數回饋，台新玫瑰卡及太陽卡轉為點數回饋，回應市場偏好，而且台新銀行早在13年前就首創「權益自由選」規則，只是現在切換更單純，只要「天天刷、大筆刷」2選1，她更設下發卡新目標，2年合計新增發卡100萬張卡。
根據萬事達卡去年6月的調查，發現Z世代（18-25歲）和千禧世代（26-41歲）對金融產品的要求，更重視操作便利性與數位體驗的易懂度。為更貼近長期支持台新的客戶需求，運用數據分析及優化數位平台，將經典品牌玫瑰卡、太陽卡權益翻新，用「累點簡單、兌點多元」核心設計新產品，也象徵台新銀行持續回饋忠誠客戶的承諾。
新權益兼顧高回饋、切換簡單、多元及個人化兌點等特色，彌補市面上產品不足之處。台新銀分析內部近30年消費數據，歸納用卡行為至「日常高頻次與享樂高單價」兩大維度，依此整合消費前11大產業、超過40家熱門商戶，每日可切換一次「天天刷」或「大筆刷」方案，協助客戶免去燒腦的選擇與轉換計算。
在「天天刷」部分，包含超商、量販、加油站、交通、停車、充電站、外送等頻次高消費；針對不定期百貨購物、餐廳、旅行、線上訂房等高單價交易，客戶也只需於Richart Life APP一鍵切換成「大筆刷」即可享有無上限回饋。