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北市動物園110周年辦園區內路跑！開放「隱藏道路」爽看野生動物

▲台北市立動物園即將迎來110周年園慶，策劃了一場特別活動「110周年生生不息 公益生態Zoo跑」（圖／台北市立動物園提供）
▲台北市立動物園即將迎來110周年園慶，策劃了一場特別活動「110周年生生不息 公益生態Zoo跑」（圖／台北市立動物園提供）

記者潘毅／綜合報導

看著可愛動物一邊跑步的特殊體驗機會來了！台北市立動物園即將迎來110周年園慶，特別策劃了一場獨特的活動：「110周年生生不息 公益生態Zoo跑」。活動將於今年10月19日舉行，與中華民國體育運動總會及臺北市體育總會合作，提供參賽者一次與可愛動物邊跑步邊互動的機會。

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台北市立動物園園長諶亦聰表示，希望通過此次活動，讓更多人認識保育物種，體驗園方為野生動物致力孕育的棲地環境。為支持全球保育合作，活動報名費的一部分將捐給動物認養計畫，為動物保育盡一份心力。

▲此次路跑活動的路線設計特別，參賽者可沿著平常未開放的園內環園道路跑步，體驗如同探險野生動物棲息地的樂趣。（圖／台北市立動物園提供）
▲此次路跑活動的路線設計特別，參賽者可沿著平常未開放的園內環園道路跑步，體驗如同探險野生動物棲息地的樂趣。（圖／台北市立動物園提供）
「公益生態Zoo跑」開放隱藏道路！探索野生動物棲息地

可探索平常不開放的園內道路，此次路跑活動的路線設計特別，參賽者可沿著平常未開放的園內環園道路跑步，體驗如同探險野生動物棲息地的樂趣。

13種精美路跑衣設計
活動以13種動物園致力保育的物種為主題設計路跑衣，參賽者可自由選擇自己喜愛的動物作為路跑衣的圖案，這些物種包括台北赤蛙、穿山甲、石虎、歐亞水獺、台灣黑熊等本土野生動物，以及馬來貘、馬來虎、亞洲象、小貓熊、羅地島蛇頸龜、金剛猩猩、越南鷴、無尾熊等國際保育合作物種。

▲一邊路跑一邊尋寶吧。（圖／台北市立動物園提供）
▲一邊路跑一邊觀賞可愛的野生動物們，體驗前所未有的快樂吧。（圖／台北市立動物園提供）
超豐富參加禮一次看

報名費用為每人900元，並將獲得以下豐富的參加禮：
- 專屬設計紀念衣（13種圖樣可選擇）
- 限定款園區制服造型大貓熊布偶
- 動物園腐熟有機質資材組合包
- 動物園110周年動物防蚊貼（圖案隨機）
- 相關贊助商品

報名與詳細活動資訊
本活動僅接受網路報名，不接受現場報名。報名網址在此：110周年「生生不息」公益生態Zoo跑。報名時間自即日起至本月31日或額滿為止。

活動開放3,000人報名，主要以親子組隊為主。路跑將於10月19日（星期六）上午7時30分鳴槍起跑。路線沿著園內富含野生動物出沒的環園道路，繞至貓纜動物園南站後折返環園一圈，總距離約5公里。

▲跑完路跑還可以帶回這些精美完賽禮。（圖／台北市立動物園提供）
▲跑完路跑還可以帶回這些精美完賽禮。（圖／台北市立動物園提供）


「110周年生生不息 公益生態Zoo跑」活動資訊
舉辦時間：10月19日上午7:30
舉辦地點：台北市立動物園
報名方式：限網路報名
報名截止：本月31日或額滿為止

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