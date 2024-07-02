北市動物園110周年辦園區內路跑！開放「隱藏道路」爽看野生動物

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「公益生態Zoo跑」開放隱藏道路！探索野生動物棲息地
可探索平常不開放的園內道路，此次路跑活動的路線設計特別，參賽者可沿著平常未開放的園內環園道路跑步，體驗如同探險野生動物棲息地的樂趣。
13種精美路跑衣設計
活動以13種動物園致力保育的物種為主題設計路跑衣，參賽者可自由選擇自己喜愛的動物作為路跑衣的圖案，這些物種包括台北赤蛙、穿山甲、石虎、歐亞水獺、台灣黑熊等本土野生動物，以及馬來貘、馬來虎、亞洲象、小貓熊、羅地島蛇頸龜、金剛猩猩、越南鷴、無尾熊等國際保育合作物種。
超豐富參加禮一次看
報名費用為每人900元，並將獲得以下豐富的參加禮：
- 專屬設計紀念衣（13種圖樣可選擇）
- 限定款園區制服造型大貓熊布偶
- 動物園腐熟有機質資材組合包
- 動物園110周年動物防蚊貼（圖案隨機）
- 相關贊助商品
報名與詳細活動資訊
本活動僅接受網路報名，不接受現場報名。報名網址在此：110周年「生生不息」公益生態Zoo跑。報名時間自即日起至本月31日或額滿為止。
活動開放3,000人報名，主要以親子組隊為主。路跑將於10月19日（星期六）上午7時30分鳴槍起跑。路線沿著園內富含野生動物出沒的環園道路，繞至貓纜動物園南站後折返環園一圈，總距離約5公里。
「110周年生生不息 公益生態Zoo跑」活動資訊
舉辦時間：10月19日上午7:30
舉辦地點：台北市立動物園
報名方式：限網路報名
報名截止：本月31日或額滿為止
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