泫雅自拍「鏡面視角」超辣！留言區抓包台男星甜喊：不要著涼了
南韓女星「小野馬」泫雅近日在IG上傳辣照，只見她對著鏡子擺出性感pose，身穿比基尼和深色長褲，雖然沒有露臉，但火辣身材一天就吸引近50萬人按讚，還在留言區發現台灣男星派翠克留言，「不要著涼了。」讓粉絲笑喊，「你真的很愛泫雅！」
記者李欣容／台北報導
泫雅2007年出道，曾是女團Wonder Girls、4Minute成員，以性感聞名，還有「小野馬」之稱，她在社群平台曬出自拍照，身穿白色比基尼，戴著帽子巧妙地遮住臉，透過鏡子展現好身材，吸引近50萬人按讚，台灣男星派翠克更在第一時間留言，「記得穿外套，不要著涼了。」粉絲笑說，「你真的超愛泫雅！常常看到你」、「抓到了」、「信義權志龍」。
泫雅2007年出道，曾是女團Wonder Girls、4Minute的人氣成員，後期公司看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《CHANGE》、《Bubble Pop！》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典歌曲；泫雅隨後退出4Minute，以個人名義活躍中。她2022年跟愛情長跑7年的DAWN分手，現在男友為龍俊亨。
泫雅上個月到Rain（鄭智薰）的YouTube頻道作客，透露過去為了在舞台上好看，努力把體重控制在40公斤，常常只吃一片紫菜飯捲果腹，最後連健康都賠掉，上週她曝光現在體重是46.6公斤，雖然依舊很瘦，但比起40公斤已經健康許多。