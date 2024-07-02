玉澤演進軍日本！新片合作木村拓哉擄獲櫻花妹 興奮喊：特別期待
南韓團體2PM人氣成員玉澤演不僅唱跳魅力十足，更跨足戲劇界，擁有《夢想起飛Dream High》、《打架吧鬼神》、《黑道律師文森佐》等經典作品，近來他轉往日本發展，接下來2部作品《Grand Maison Paris》、《Soulmate》都是和日本演員合作，分別為日本男神木村拓哉、新生代鮮肉磯村勇斗，讓外界十分期待。
記者吳昕蓓／綜合報導
《Grand Maison Paris》為日劇《東京大飯店》的續作，描述木村拓哉所飾演的天才主廚尾花夏樹，從日本到巴黎去挑戰成為法國首位日籍米其林三星餐廳主廚，而玉澤演則是飾演韓裔加拿大籍甜品師Rick Yuan，在片中有以法語、日語、韓語演出，由於是第一次參與日本電影，玉澤演透露和男神合作感覺特別興奮期待，作品將在2024年冬季上映。
不僅如此，玉澤演也宣布自己正在拍攝戲劇《Soulmate》，故事講述他和磯村勇斗在相遇後發展出情誼，來自日本和德國的2位男子在柏林邂逅，10年內展開療癒故事，《Soulmate》是由日本Netflix與韓國攜手合作的原創戲劇，將在日本、韓國和德國等地取景，目前詳細劇情尚未公布。
事實上，磯村勇斗從舞台劇演員出身，雖然是新生代演員，但過去參演過不少夯劇，包括《昨日的美食》、《今際之國的闖關者》第二季、《極度不妥！》等等，在日本擁有一定人氣，過去多飾演亦正亦邪的性感角色，他曾透露希望能夠演到有男子氣概的角色，也讓人期待他在新戲裡和玉澤演擦出的火花。