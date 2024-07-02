黃偉哲會見大阪僑領與議員 台南與大阪城市情誼再加溫
台南市長黃偉哲日前造訪日本關西地區行銷芒果，在「日本臺灣後援會」會長陳天隆的引薦下與大阪當地的重要僑領和市議員們會面，黃偉哲除與當地議員們討論大阪的水道紀念館跟台南的山上花園水道博物館可望開啟交流外，雙方也相約7月底日台交流高峰會時在台南再相見，盼大阪跟台南的互動能更加頻繁、情誼更加深厚。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲此次透過「日本臺灣後援會」會長陳天隆協助引薦，與前大阪府議員、日華親善議員連盟會長永野孝男先生、大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子議員以及大阪市議會本田リエ議員等人會面，由於這些議員都非常支持台日交流，也均將在月底專程來到台南參加日台交流高峰會，黃偉哲對於他們如此相挺台南，表達由衷的感謝。
黃偉哲提到，大阪的水道紀念館是大阪現存最古老的供水設施，而台南的山上花園水道博物館亦竣工於大正年間，且是台灣現存最完整的日治水道設施，因此很希望能夠透過大阪市議員的協助，促成兩個歷史悠久的館舍間開啟交流，讓歷史淵源能更進一步綿延成具體互動情誼，黃偉哲也邀請議員們月底來台時可到山上花園水道博物館參訪，議員們欣然允諾。
黃偉哲說，近年台南應大阪市政府之邀，多次參加大阪光之饗宴的展出，感謝大阪提供這樣的平台，讓台南能夠在大阪這樣一個重要的城市行銷台南傳統文化與觀光優勢，未來仍期盼延續這樣的合作。
此次會面，黃偉哲除與僑領、議員相見歡以拓展城市情誼外，也有數家關西地區百貨業者與會，黃偉哲也把握機會介紹台南的優質農漁特產品，盼能更進一步拓展台南農漁特產在關西地區的能見度與銷售管道。