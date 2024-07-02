獨家／B.I原打算退圈不當歌手！差點成建築師蓋房：現在沒時間了

我是廣告 請繼續往下閱讀
B.I本名金韓彬，今年27歲，他是在2011年14歲時加入「YG娛樂」，在旗下當了4年多的練習生，前後曾參加自家選秀節目《WIN: Who is next?》、《MIX & MATCH》拚出道，他在節目中展現卓越的創作、領導、舞蹈及演唱實力，當時獲網友封「第二個GD」。他在2015年9月以團體iKON出道，團中擔任隊長，負責作曲、作詞、主要Rapper及領舞，各方位俱全；可惜卻在2019年爆出染毒疑雲，他自行退出iKON、與YG解除合約，2020年成為「IOK Company」新任理事，法院同年證明B.I未吸毒還他清白。B.I前幾年淡出南韓演藝圈後，先到歐美地區發展再回到南韓發片，目前IG坐擁460.6萬粉絲，人氣持續回溫。
成為歌手不是第一夢想 B.I差點跑去當建築師
因為已隸屬不同公司，B.I不便多談「YG娛樂」、iKON相關問題；不過聊到初心，其實「當歌手」並非B.I首選夢想，他年幼時是抱持「一日一夢想」的想法生活，最後才決定踏入演藝圈當歌手出道。
如果再給一次機會，是否願意再當歌手？或是發展與興趣相關的副業？B.I表示：「雖然以前有想過當建築師和玻璃工藝家，但是現在沒有分身的時間能投以熱情了，現在作為歌手要做的事情還有很多，粉絲們一直在等待和支持我的歌曲和活動，所以沒有時間想過副業。」
7月6日來台開唱 B.I：希望大家能享受我打造的舞台
B.I將於7月6日晚間7點在Zepp New Taipei舉辦演唱會《B.I 2024 Tour HYPE UP in TAIPEI》，他透露活動亮點：「這一次的巡演名字是『HYPE UP』，就像巡演的名字一樣，希望可以打造讓我和觀眾都享受、能融為一體的演唱會， 還有歌單也是由歡快的歌曲構成的，所以這次演唱會的看點就是大家可以安全的享受舞台！」
《B.I 2024 Tour HYPE UP in TAIPEI》相關資訊
演出日期：2024年7月6日（六）
演出時間：19：00
演出地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場8樓）
門票價格：5800元、5200元、4200元、3200元、身心席2600元
售票系統：KKTIX
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995